https://static.news.ru/photo/ee9e02d0-e457-11e9-84ae-fa163e074e61_660.jpg Алексей Ягудин И Татьяна Тотьмянина Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин открывает свой Центр фигурного катания для детей в Москве.

На данный момент уже стартовал набор учеников от трёх лет на новый 2019-2020 учебный год, занятия начнутся уже в октябре-ноябре.

Мы будем развиваться без спешки, поэтому сейчас делаем акцент на малышах, которых сможем вырастить в школе, — сказал Ягудин журналу « ОК! ».

Он также отметил, что будет лично курировать все занятия и работу тренеров.

Ранее Ягудин открыл Центр фигурного катания в Минске. Он намерен и дальше развивать филиалы в городах России и странах СНГ.

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