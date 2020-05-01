Агент Медведевой ответил на травлю фигуристки в Японии

https://static.news.ru/photo/4d6d2318-8b97-11ea-ade0-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агент российской фигуристки Евгении Медведевой Ари Закарян прокомментировал нападки в адрес спортсменки. По его словам, выпады в её сторону безосновательны. Обвинения в том, что фигуристка продолжает тренировки, не соответствуют действительности.

Я знаю, так как много общаюсь с японцами, что в это время там никто не тренируется, в том числе и Медведева, — приводит его слова Lenta.ru.

Ранее Евгению Медведеву раскритиковали после прибытия в японский город Хатинохэ. Один из пользователей Twitter обратился к посольству России в Японии с просьбой забрать её из страны в связи с закрытием местного катка для свободного посещения из-за пандемии коронавируса.

Двукратная чемпионка мира переехала из Канады в Японию для подготовки к участию в шоу Prism on Ice. Представление должно было пройти с 5 по 7 июня в японском городе Канагава. Организаторы запустили продажу билетов, однако вскоре объявили о переносе мероприятия на 2021 год. Японские фанаты не понимают необходимости нахождения российской фигуристки в стране после переноса шоу, писал NEWS.ru.