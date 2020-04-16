Шоу с Медведевой в Японии перенесли на год из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/ef6d5948-7fae-11ea-84c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ледовое шоу с участием двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой Prism on Ice перенесли с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Мы рассматривали возможность проведения мероприятия с учётом ситуации с распространением инфекции, но решили отложить мероприятие с учётом безопасности клиентов, актёров и персонала, а также для предотвращения распространения инфекции, — говорится в заявлении организаторов.

Представление должно было пройти с 5 по 7 июня в японском городе Канагава. Организаторы запустили продажу билетов, однако вскоре объявили о переносе шоу.

Для подготовки к мероприятию Медведева заранее переехала из Канады в Японию.

20-летняя российская спортсменка должна была выступить в образе Сейлор Мун. Мероприятие посвящено 25-летнему юбилею мультфильма.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева останется послом России на летних Олимпийских играх в Токио, которые были перенесены с 2020 на 2021 год, ранее писал NEWS.ru.