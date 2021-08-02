Аблязин завоевал серебро в гимнастике, несмотря на равные очки с корейцем

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Россиянин Денис Аблязин стал обладателем серебряной медали в спортивной гимнастике в опорном прыжке на Олимпиаде-2020 в Токио.

За первый прыжок россиянин получил 14,766 балла, за второй — 14,800. Средний результат — 14,783 балла.

Победу с результатом 14,783 балла одержал гимнаст из Южной Кореи Син Джи Хван. Первый прыжок он совершил с результатом 14,733, за второй он получил 14,833. При равном количестве баллов Денис уступил корейскому спортсмену лишь в сложности прыжка.

Тройку лидеров замкнул гимнаст из Армении Артур Давтян — 14,733.

Ещё один российский гимнаст, Никита Нагорный по итогам двух прыжков стал пятым. Его результат — 14,716.

Никита Нагорный уже стал олимпийским чемпионом в командном многоборье. А также завоевал бронзовую награду в индивидуальном многоборье.