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ВВС России обновит боевой авиапарк

Ministry of Defence of the Russiа/Global Look Press

оружие [ версия для печати ]

Военно-воздушные силы России получат в наступившем году более сотни новейших и модернизированных самолётов и вертолётов.

Таким образом, долю современного вооружения в армии планируется довести до 65%, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Там уточнили, что за 2018 год военные также получили более 100 единиц авиационной техники. В том числе — многоцелевые истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, ударные вертолёты Ка-52, различные модификации вертолётов Ми-8, а также учебно-боевые самолёты Як-130 и другие летательные аппараты.

Помимо этого, в 2018 году в полном объёме выполнен план по налёту: на каждого лётчика он составил более 100 часов, рассказали в министерстве.

Ранее News.ru писал, что российский истребитель перехватил разведывательный самолёт ВВС США над Чёрным морем вблизи Крыма. По словам официального представителя американского командования, это был безопасный перехват.


#самолеты #вертолеты #ввс #Вкс
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