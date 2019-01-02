ВВС России обновит боевой авиапарк

https://news.ru/storage/news/da6f2d2eace63bb08e3c3aa2a09c0a7c/d37e19ea-0320-489d-ad35-7ce1a9cc23b4_850.jpg Ministry of Defence of the Russiа/Global Look Press

Военно-воздушные силы России получат в наступившем году более сотни новейших и модернизированных самолётов и вертолётов.

Таким образом, долю современного вооружения в армии планируется довести до 65%, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Там уточнили, что за 2018 год военные также получили более 100 единиц авиационной техники. В том числе — многоцелевые истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, ударные вертолёты Ка-52, различные модификации вертолётов Ми-8, а также учебно-боевые самолёты Як-130 и другие летательные аппараты.

Помимо этого, в 2018 году в полном объёме выполнен план по налёту: на каждого лётчика он составил более 100 часов, рассказали в министерстве.

Ранее News.ru писал, что российский истребитель перехватил разведывательный самолёт ВВС США над Чёрным морем вблизи Крыма. По словам официального представителя американского командования, это был безопасный перехват.