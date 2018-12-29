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Российский истребитель возле Крыма перехватил самолёт США

mil.ru

политика [ версия для печати ]

Российский истребитель перехватил разведывательный самолёт ВВС США RC-135V/W Rivet Joint над Чёрным морем вблизи Крыма.

По словам официального представителя командования ВВС США в Европе и Африке капитана Кристофера Бойер-Мидера, это был безопасный перехват.

«Никаких дальнейших действий не последовало», - отметил он в беседе с ТАСС, однако не уточнил о каком именно российском истребителе идёт речь.

Ранее News.ru писал о том, что разведку у российских границ за неделю провели 14 военных иностранных летательных аппарата. Отмечается, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) трижды поднимали свои самолёты, чтобы не допустить нарушения воздушного пространства России.


#сша #россия #крым #истребитель #перехват
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