Электромагнитные бомбы России пугают Запад

Радиоэлектронное оружие — электромагнитные бомбы и СВЧ-пушки — это традиционная тема для спекуляций и преувеличений. Как утверждает американская пресса со ссылкой на источники в спецслужбах, США опасаются, что новые сверхмощные электромагнитные бомбы, якобы созданные в России, Китае, Северной Корее и разрабатываемые в Иране, могут вывести из строя американскую систему противоракетной обороны и навредить союзникам. Обесточить Японию и Тайвань, «погасить свет» над Европой и Израилем, а также попасть в руки террористов. Если судить по открытым публикациям, разработки в этой сфере куда скромнее — существуют образцы электромагнитных пушек, которые способны вывести из строя лишь локальные объекты. При этом дальше всего в этой сфере продвинулись именно Соединённые Штаты.

Согласно опубликованному докладу Конгресса, несколько стран, включая КНР и Россию, производят мощные бомбы, предназначенные для создания импульсных волн. Они якобы способны вывести из строя всю электронику в радиусе сотни миль — от компьютеров до электрических сетей. Документ был составлен ещё в июле 2017 года, но обнародован только сейчас.

Указанный способ ведения боевых действий известен под разными названиями — «конфликт шестого поколения», «бесконтактная» или «тотально информационная» война. В теории суть применения электромагнитных бомб (super-EMP) состоит в том, что радиоэлектронный взрыв происходит на относительно большой высоте, электромагнитные волны не наносят вред людям, но их импульса достаточно для поражения электроники. Бомбы производят гамма-лучи, которые генерируют электромагнитное поле напряжением в 200 тысяч в/м (вольт на метр). Этого достаточно, чтобы «сжечь» все стратегические коммуникационные и интеллектуальные системы, отмечается в докладе, при этом подчёркивается, что в арсенале США такое оружие отсутствует, но оно якобы уже есть у России, Китая, КНДР и в краткосрочной перспективе должно появиться у Ирана.

