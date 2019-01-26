Электромагнитные бомбы России пугают Запад

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Подвижная пусковая установка THAAD

Новые боеприпасы способны погрузить НАТО в «сумрак»

Радиоэлектронное оружие — электромагнитные бомбы и СВЧ-пушки — это традиционная тема для спекуляций и преувеличений. Как утверждает американская пресса со ссылкой на источники в спецслужбах, США опасаются, что новые сверхмощные электромагнитные бомбы, якобы созданные в России, Китае, Северной Корее и разрабатываемые в Иране, могут вывести из строя американскую систему противоракетной обороны и навредить союзникам. Обесточить Японию и Тайвань, «погасить свет» над Европой и Израилем, а также попасть в руки террористов. Если судить по открытым публикациям, разработки в этой сфере куда скромнее — существуют образцы электромагнитных пушек, которые способны вывести из строя лишь локальные объекты. При этом дальше всего в этой сфере продвинулись именно Соединённые Штаты.

Согласно опубликованному докладу Конгресса, несколько стран, включая КНР и Россию, производят мощные бомбы, предназначенные для создания импульсных волн. Они якобы способны вывести из строя всю электронику в радиусе сотни миль — от компьютеров до электрических сетей. Документ был составлен ещё в июле 2017 года, но обнародован только сейчас.

«Использование электромагнитных бомб является частью военных доктрин … России, Китая, Северной Кореи и Ирана для революционно нового способа ведения войны против вооруженных сил и гражданских инфраструктур», — цитирует выдержки из доклада старший редактор The Washington Free Beacon Билл Герц — известный журналист, которого неоднократно подозревали в тесном сотрудничестве с американскими спецслужбами.

Указанный способ ведения боевых действий известен под разными названиями — «конфликт шестого поколения», «бесконтактная» или «тотально информационная» война. В теории суть применения электромагнитных бомб (super-EMP) состоит в том, что радиоэлектронный взрыв происходит на относительно большой высоте, электромагнитные волны не наносят вред людям, но их импульса достаточно для поражения электроники. Бомбы производят гамма-лучи, которые генерируют электромагнитное поле напряжением в 200 тысяч в/м (вольт на метр). Этого достаточно, чтобы «сжечь» все стратегические коммуникационные и интеллектуальные системы, отмечается в докладе, при этом подчёркивается, что в арсенале США такое оружие отсутствует, но оно якобы уже есть у России, Китая, КНДР и в краткосрочной перспективе должно появиться у Ирана.

Эксперты Конгресса уверены, что электромагнитные бомбы на вооружение Тегерана могут встать уже через год, что создает опасность их гипотетического применения против союзников США — Израиля или монархий Персидского залива. В свою очередь, китайские военные в состоянии уже сейчас «обесточить» Тайвань и привести в негодность американские ударные авианосные группы в регионе, северокорейские — «выключить свет» Японии, а российские — взорвать «одну из своих супер-электромагнитных бомб над Европой, чтобы погрузить НАТО и континент в хаос», предупреждает доклад. При этом бомбы могут использоваться не только в обычном, но и в комбинации с другими средствами в глобальном ядерном конфликте. Как отмечает Билл Герц, взрыв боеприпасов над территорией США может вывести из строя стратегические объекты — элементы национальной ПРО, размещённые на Аляске и в Калифорнии, командный центр Пентагона (недалеко от Вашингтона), командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в Колорадо.

По мнению американских аналитиков, относительная дешевизна бомб и ассортимент средств их доставки (в качестве носителей боеприпасов указаны «спутники, ракеты большой, средней и малой дальности») опасно тем, что при неблагоприятном развитии событий они могут попасть в руки радикальных фанатиков вроде террористов «Исламского государства» (организация запрещена в России).

В России и Китае действительно не скрывают, что разрабатывают радиоэлектронное оружие, но те разработки, о которых известно, куда скромнее. Так, в октябре 2018 года заместитель директора «Радиоэлектронных технологий» (КРЭТ) Владимир Михеев заявлял, что концерн испытывает различные образцы радиоэлектронного оружия, в частности СВЧ-пушки. Оружие с помощью электромагнитного «выстрела» в перспективе сможет, например, сжигать головки самонаведения ракет, добавлял топ-менеджер. В сентябре 2017 года Михеев также рассказывал о ведущихся в этой сфере интенсивных разработках.

«В частности, возможно создание помехового влияния с временным выводом систем вооружения и военной техники противника из строя вплоть до её полного радиоэлектронного поражения, приводящего к энергетическому, деструктивному повреждению основных электронных элементов, плат, блоков и систем», — пояснял он.

В 2014 году СМИ сообщали о ведущихся КРЭТ работах в рамках проекта «Алабуга», предполагающего, в том числе создание ракеты с боевым блоком в виде мощного генератора высокочастотного электромагнитного излучения. Такой генератор якобы должен срабатывать на высоте 300 метров, «накрывая» своим излучением зону радиусом в 3,5 км. Однако представители концерна опровергали эту информацию .По их словам, «Алабуга» — широкий проект, работы над которым велись в 2011—2012 годах и цель которого — изучить поражающие свойства радиоэлектронного оружия, а не создать конкретные образцы вооружений.

В Китае в январе 2017 года команда Объединённого института ядерных исследований представила продукт шестилетней работы — прототип СВЧ-пушки. Новое оружие удостоилось национальной премии КНР как важное достижение в области технологий.

«Эта китайская пушка относительно небольшой мощности, установленная на кораблях, самолетах, танках и другой военной технике, может стать эффективным средством обороны, парализуя или сбивая с курса летящие ракеты, выводя из строя электронику вражеских транспортных средств и интеллектуального личного оружия», — отмечал американский журнал Popular Science.

В то же время, США, которые, как выяснилось, придают большое значение российским и китайским разработками радиоэлектронного оружия, сами активно работают в этом направлении. В 2015 году ВВС США сообщили о завершении работ над проектом CHAMP, проводившихся совместно с корпорацией Boeing. Созданная в рамках этого проекта система (дрон с СВЧ-пушкой) может прицельно выводить из строя энергоснабжение зданий.

В сети публиковались видео, якобы, сделанные во время испытаний CHAMP (велись в 2012—2016 годы), на которых видны последствия электромагнитного импульса — выходящая из строя электроника, выключающийся свет. Как сообщал портал Digital Trends, пять образцов этого оружия были закуплены ВВС США для испытаний, но дальнейшая судьба CHAMP находится вне публичного поля.