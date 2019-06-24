На оперативном совещании в правительстве Мурманской области исполняющий обязанности губернатора Андрей Чибис сообщил об увольнении своего заместителя Инны Погребняк, которая в региональной исполнительной власти курировала социальный блок. По словам главы области, было выявлено расхождение между реальными зарплатами врачей и цифрами в предоставляемых ему отчётах. Это уже поставило Чибиса в неловкую ситуацию, так как он ранее заявлял, что информация о низких зарплатах мурманских медработников, прозвучавшая на прямой линии с президентом, действительности не соответствовала.



Проверка показала, что жалоба врача, позвонившего президенту, как минимум имеет какие-то основания. Если же считать озвученные им цифры достоверными, то придётся признать, что некоторые медработники региона получают в десять раз меньше той суммы, которая официально считается средней зарплатой врача в Мурманской области.

По целому ряду причин Инна Погребняк больше не является членом правительства. Особое внимание на вопрос зарплаты медработников. Проверка, проведенная нами, показывает, что меня вводили в заблуждение, говоря, что у нас нет врачей, которые получают меньше прожиточного минимума. Они есть, — сказал Чибис.

Глава региона также отметил, что большую проблему составляет разброс между размерами окладов и дополнительных надбавок. Это даёт возможность руководству медучреждений манипулировать «свободными» деньгами, которые можно начислить или не начислить работникам по своему усмотрению.

Инна Погребняк Правительство Мурманской области

Пропорциональное соотношение между окладом и зарплатами, которые получают врачи, в частности, очень маленький оклад, точно не может нас устраивать. Это огромное поле для злоупотреблений руководством лечебных учреждений в отношении конкретных медицинских работников. Наведение порядка в этой сфере не менее важно, чем любые дополнительные меры для привлечения врачей, — сказал он.

20 июня в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным главе государства поступил вопрос от лор-врача из Мурманской области, который рассказал, что получает менее 20 тыс. руб., а некоторые его коллеги зарабатывают порядка 10 тыс. руб. Эта информация вызвала резонанс.

Ещё несколько месяцев назад Росстат, отчитываясь о зарплате врачей в Мурманской области, сообщил, что с января 2018 года их средний заработок составил 95 тысяч рублей. По официальной информации, врачи федеральных учреждений получали более 104 тысяч, региональных — 92 тысяч, а муниципальных — 66 тысяч.

То, что вы говорили о 10 тысячах рублей. Надо проверить, что там происходит, потому что это ниже прожиточного минимума. Человеку не имеют право платить меньше. Это предмет для разбирательства контролирующих инстанций, — прокомментировал Путин слова врача.

В правительстве Мурманской области тут же пообещали разобраться, заявление об этом было сделано ещё до того, как очередной сеанс общения президента с населением подошёл к концу. Андрей Чибис оперативно прокомментировал вопрос врача в своих аккаунтах в соцсетях.

Во время одной из встреч с жителями в районе ко мне обращалась врач именно с такой жалобой, в ситуации подробно разобрались: 20 тысяч рублей — была зарплата за неполный месяц, реальная (среднемесячная) зарплата выше более чем в два раза. Но, конечно, проблема с зарплатами и достойным уровнем жизни есть, и не только у врачей, область не выполняет требования указа президента по росту зарплат и врачей, и учителей, и других работников социальной отрасли, — отметил врио губернатора.

Успел отреагировать и и. о. министра здравоохранения области Дмитрий Панычев, который опроверг заявления жалобщика. Газете «Мурманский вестник» он пояснил, что отоларинголог, о котором идёт речь, живёт не в Мурманске, как звучало до этого, а в Кандалакше.

Человек полмесяца находился на больничном. Для объективности посмотрели уровень зарплаты доктора на протяжении пяти месяцев — ежемесячные начисления в два раза выше озвученной суммы. Конечно, и это мало. Но, подчёркиваю, говоря о зарплате, разбираться необходимо адресно по каждому случаю, — пояснил и. о. министра.

Однако Андрей Чибис поручил проверить слова врача, дозвонившегося на прямую линию, что и привело к кадровому решению.

Заместителем главы губернатора Инна Погребняк работала с 2016 года. Перед этим она два года занимала должности в администрации города Кировска. До государственной службы она 12 лет проработала в разных подразделениях холдинга «Фосагро», в том числе в Москве.