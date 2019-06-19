https://static.news.ru/photo/73525038-92a2-11e9-b0af-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Морозов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Землю, которую в 2011 году передали женскому монастырю для возведения церкви, по просьбе местных жителей отдадут под обустройство сквера, заявил губернатор области Сергей Морозов. По его словам, новое место под строительство храма будет выбрано при участии горожан.

Он напомнил, что территория площадью 10 тысяч кв. м на улице Генерала Журавлёва была передана в безвозмездное срочное пользование. Но спустя восемь лет работы на участке, огороженном сплошным металлическим забором, так и не начались.

Морозов отметил, что на протяжении нескольких лет микрорайон «Репино» активно застраивался и теперь жителей волнует вопрос обустройства зоны отдыха и спортивных площадок. Они даже подготовили проект благоустройства общественного пространства.

Я считаю, что мы не должны идти по пути разделения общества на сторонников и противников строительства этого богоугодного сооружения. Церкви и мечети строятся не для разделения людей, а для их приобщения к духовным ценностям. На протесте духовность не взрастить. Наша задача — объединить людей. И обязательно их выслушать, — подчеркнул он.

Губернатор добавил, что предложил администрации Ульяновска совместно с представителями РПЦ и жителями микрорайона обсудить данный вопрос, устроить публичные слушания, а также озвучить свои варианты для переноса места строительства храма, передаёт « Царьград ».

Думаю, что это компромиссное предложение должно привести ситуацию к общему знаменателю, прекратить споры и объединить всех, — заметил Морозов.

Как писал News.ru, ранее вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что строительство храма, ставшего причиной конфликта в Екатеринбурге, начнётся не ранее 2020 года.