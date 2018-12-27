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Ведущие сообщили о закрытии телешоу «Орёл и решка»

Анастасия Ивлеева Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анастасия Ивлеева

общество [ версия для печати ]

Популярное тревел-шоу «Орёл и решка», выходящее на телеканале «Пятница!», закрывается. Об этом сообщили ведущие программы Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалёв.

«Спасибо всем, кто перезагружался вместе с нами!», — говорится в сообщении, опубликованном на странице шоу в Instagram.

При этом ведущие с грустью констатировали, что когда-нибудь этот момент должен был настать, а также напомнили, что за время существования проекта им удалось посетить и рассказать телезрителям о 80 странах мира.

Телевизионное шоу «Орел и решка. Перезагрузка» выходит в эфир с 2017 года. Изначально ведущими шоу были Анастасия Ивлеева и Антон Птушкин, которого позднее сменил Евсей Ковалёв.

Ранее News.ru писал о том, что телеканал «Пятница!» начал кастинг новых ведущих travel-проекта «Орёл и решка». Продюсеры намерены отбирать претенденток только из женщин пенсионного возраста.


#шоу #телевидение
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