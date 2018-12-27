Ведущие сообщили о закрытии телешоу «Орёл и решка»

Популярное тревел-шоу «Орёл и решка», выходящее на телеканале «Пятница!», закрывается. Об этом сообщили ведущие программы Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалёв.
«Спасибо всем, кто перезагружался вместе с нами!», — говорится в сообщении, опубликованном на странице шоу в Instagram.
При этом ведущие с грустью констатировали, что когда-нибудь этот момент должен был настать, а также напомнили, что за время существования проекта им удалось посетить и рассказать телезрителям о 80 странах мира.
Телевизионное шоу «Орел и решка. Перезагрузка» выходит в эфир с 2017 года. Изначально ведущими шоу были Анастасия Ивлеева и Антон Птушкин, которого позднее сменил Евсей Ковалёв.
Ранее News.ru писал о том, что телеканал «Пятница!» начал кастинг новых ведущих travel-проекта «Орёл и решка». Продюсеры намерены отбирать претенденток только из женщин пенсионного возраста.