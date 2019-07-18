Традиционно летом россияне женятся в два раза чаще. Организация торжества в формате «чтобы не хуже, чем у людей» обходится парам в сумму от ста тысяч до миллиона рублей, говорят эксперты. При этом стоимость различных неотъемлемых составляющих мероприятия ежегодно возрастает. Так, согласно данным Росстата, с которыми ознакомился News.ru, за 18 лет цена на золотые обручальные кольца выросла в 8,5 раз (с 389, 92 рублей за грамм в 2000 году, до 3268,49 в 2018 году). Растут расходы не только на платье, банкет и услуги фотографа, но и на бензин, и это тоже существенно увеличивает итоговый свадебный чек, говорит руководитель свадебного агентства Ольга Маранди.

Мы закладываем в нашу цену транспортные расходы обязательно, и рост цен связан с подорожанием бензина — на 5-10 рублей за литр, и это, конечно же, намного дороже выходит. Ведущие также регулярно повышают цены, в частности ещё и потому, что растут транспортные расходы, — рассказал эксперт.

Услуги флористов за последние годы также подорожали почти в два раза — сказались санкции, констатирует она. На свадебном букете, нарядах и кольцах экономить не принято, но в процессе организации торжества можно выбрать более бюджетный вариант или вовсе отказаться от некоторых услуг, советует руководитель свадебного агентства

Дешевле будет без транспортных расходов. Нужно взять площадку, где, предположим, пройдёт церемония, сам банкет и, может быть, ночёвка. Чтобы всё было в одном месте. Лимузины можно сразу исключить, попрощавшись с этим атавизмом конца 90-х — начала 2000-х. Прогулки по местам славы боевой, вот это всё можно опустить, и на этом экономится под 100 тысяч рублей точно. Помогают экономить декораторы. Они, конечно, тоже берут какой-то бюджет, но, грамотный специалист всегда подскажет, как сделать дешевле. Например, какие-то украшения можно использовать дважды: на церемонии и на банкете. Ольга Маранди руководитель свадебного агентства

Но всё же самая большая нагрузка на бюджет молодожёнов — ресторан. По мнению Маранди, если нет возможности организовать достойный банкет, то лучше отказаться от этой идеи.

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Есть возможность сократить количество алкоголя — это и экономно, и гости целы будут. Также можно найти площадку, которая не берёт аренду. Рестораны часто предлагают платить по меню, без аренды. А если пара хочет свадьбу в шатре, то тут надо сразу понимать, что это не экономный вариант. Но с рестораном так — либо делать хорошо, либо не делай вообще. Если бюджет не позволяет организовать хорошее торжество, лучше отправляйтесь на море и там сделайте церемонию. Так в два раза дешевле, — утверждает эксперт

Важно продумать список гостей, считает владелец «Студии свадебных событий» Олег Алмаев, это также поможет существенно сэкономить. Он рекомендует приглашать не более 20 человек, то есть только самых близких.

На одного гостя следует закладывать от 10 до 20 тысяч. Откуда в головах вызревают планы о приглашении 80-100 человек? «Это моя подружка со школьных лет, я у нее контрольные списывала», «А с этой мы вместе в институт поступали»... Да эти подружки придут на свадьбу с пустым конвертом, и вообще, может быть, не очень хотят присутствовать. Если родственники в деревне вашей жизнью не интересуются, то не надо вытаскивать их на свадьбу. На свадьбе должны быть только самые дорогие люди, только те, кому ты нужен. Олег Алмаев владелец «Студии свадебных событий»

По мнению Алмаева самый верный способ организовать свадьбу и не разориться — нанять грамотного организатора, который знает все подводные камни и предложит оптимальный вариант.

Специалист знает, что фотограф на все пять часов не нужен. Пусть он снимет вас в образах, церемонию в ЗАГСе и улыбки гостей, этого достаточно. Снимать друзей и родственников в ресторане, где они уже в тру-ля-ля и пытаются выяснить отношения друг с другом, бессмысленно. Можно не устраивать банкет, а сделать красивый фуршет в парке. Это выйдет существенно дешевле. И не всегда нужен ведущий. Достаточно создать атмосферу английской свадьбы, где гости передвигаются свободно от стола к столу и играет джаз, — говорит Алмаев.

При этом он констатирует, что организовать свадебное торжество и совсем не потратиться, не получится и нужно с этим смириться. При этом, чтобы один из самых важных дней в жизни не обернулся депрессией и долгами, нужно трезво оценивать свои возможности.

Свадьба — самый большой расход в жизни молодожёнов. Фактически это такой бумажный самолётик, в который закладывается пачка денег и всё это запускается с балкона! Но нельзя готовить свадьбу с безумным фанатизмом. Да, это эмоции, это впечатления, все это очень важно, но нужно трезво подходить к расходам, делать свою свадьбу, не равняясь на других, — утверждает Алмаев.