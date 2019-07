За полётом, который приурочен к 50-летию первой в истории высадки человека на Луне, наблюдали пользователи социальных сетей со всех стран мира. Об установлении рекорда сообщили в своём Twitter организаторы полёта One More Orbit.

Provisionally its a new world record circumnavigation of the earth via both poles at 46 hours 39 mins 38 seconds landed at 12:12:23 GMT at an average speed of 860.95 km or 534.97 mph! Congrats #OneMoreOrbit https://t.co/g4tmjaZlzG