https://static.news.ru/photo/98e7a88a-a3db-11e9-a9be-fa163e074e61_1024.jpg Фото: One More Orbit/Twitter

Международный экипаж побил мировой рекорд, облетев планету на самолёте Gulfstream G650ER с пересечением Северного и Южного полюсов.

За полётом, который приурочен к 50-летию первой в истории высадки человека на Луне, наблюдали пользователи социальных сетей со всех стран мира. Об установлении рекорда сообщили в своём Twitter организаторы полёта One More Orbit.

Это новый мировой рекорд: 46 часов 39 минут 38 секунд. Миссия One More Orbit завершена, — написали организаторы.

Provisionally its a new world record circumnavigation of the earth via both poles at 46 hours 39 mins 38 seconds landed at 12:12:23 GMT at an average speed of 860.95 km or 534.97 mph! Congrats #OneMoreOrbit https://t.co/g4tmjaZlzG — One More Orbit (@One_More_Orbit) 11 июля 2019 г.

Участники One More Orbit ставили перед собой задачу приблизительно за 48 часов одолеть общую дистанцию 40,2 тысячи км со скоростью 838 км/час.

Предыдущий рекорд в 2008 году установили пилоты холдинга TAG Group, которые смогли облететь Землю за 52 часа 32 минуты со средней скоростью около 882 км/ч.

В состав экипажа вошли бывший астронавт NASA Терри Вертс, британец Хэмиш Хардинг, а также шесть человек из Великобритании, Германии, Дании, Польши, Украины и Южной Африки. Кроме того, часть пути от Нур-Султана до Маврикия пролетел лётчик-космонавт из России Геннадий Падалка.

Ранее News.ru писал, что российские лётчики-испытатели установили ряд мировых рекордов по скороподъёмности на различные высоты на учебно-боевом самолёте Як-130. В частности, на высоту 6 тыс. метров экипажу удалось вывести самолёт на 1 мин. 42 сек., а с полезной нагрузкой в 1 тыс. кг этот результат составил 2 мин. 07 сек.