Умер известный певец Ильгам Шакиров

https://news.ru/storage/news/0964acbd5ea7f65d3e3b423992d7e32d/6cc6db46-27e4-4c63-941c-36e02914ae29_850.jpg ТАТАР МАЛАЙ/youtube.com

Ильгам Шакиров

Известный певец Ильгам Шакиров умер в Республиканской больнице Татарстана после продолжительной болезни. Музыкант ушёл из жизни на 84-м году.

Деятель культуры был удостоен звания народного артиста РТ и России, являлся лауреатом Госпремии имени Габдуллы Тукая и обладателем награды «Золотой Аполлон», сообщает «Российская газета».

Прощальный концерт Шакирова состоялся 15 февраля 2010 года. Солист обладал авторской манерой пения. Наиболее известными композициями являются «Хуш авылым», «Сандугач», «Оченче кон тоташ кар ява», а также ария «Адриатическое море».

Ранее News.ru сообщил о смерти на 84-м году жизни советского актёра и педагога Евгения Радомысленского. Он возглавлял кафедру мастерства актёра в Институте современного искусства на протяжении 25 лет.