https://static.news.ru/photo/f14e2528-9696-11e9-b7dc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Valentina Ranieri/Runway Manhattan/Global Look Press

Гражданку России, прилетевшую из Майами, остановили на таможенном контроле в аэропорту Шереметьево. Она везла с собой дорогостоящую сумку Hermes, которую не указала в декларации.

Девушка пояснила, что сумка была ей подарена, поэтому стоимость неизвестна, — говорится в сообщении пресс-службы таможни Шереметьево.

Согласно заключению эксперта, в США изделие стоит более 17 тысяч долларов, а в рублях — 1 125 458. В отношении нарушительницы составили протокол по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров подлежащих декларированию».

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