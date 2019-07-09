https://static.news.ru/photo/15b6ffca-a21d-11e9-ae9c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Путешественники из России в своих привычках платить или нет чаевые похожи на итальянских туристов. При этом ориентируются они чаще всего на качество обслуживания (26%) и этикет страны пребывания (37%).

Такие данные приводит туристический сервис на основе опроса туристов из различных стран, сообщает Life . Так, более 80% стараются оставлять чаевые в путешествиях. К дополнительному вознаграждению прибегают в основном люди старших возрастов. А вот молодёжь 18–22 лет практически не оставляет денег официантам. Среди них каждый пятый вообще никогда не делал этого.

Четверть опрошенных считает, что размер чаевых должен составлять 9–10% от суммы счёта. 18% и 16% опрошенных готовы оставить на чай сумму в 1–2% и 3–4% соответственно. Пятая часть считает возможным дать официантам не более 5–6% от суммы чека.

Ранее News.ru писал, что граждане Германии, отправляясь в отпуск в другие страны, меньше всего хотят оказаться рядом с отдыхающими из России и Великобритании. Туристы из РФ, по мнению немцев, ведут себя слишком шумно, много пьют и вообще ведут себя грубо. Что касается британских туристов, то здесь немцы в первую очередь недовольны частыми дебошами, которые они устраивают в нетрезвом состоянии.