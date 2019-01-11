Немцы назвали причину отвращения к туристам из России

https://news.ru/storage/news/f8705bb9bff9abf403cc2644e8744f3a/a4707de8-eba1-4714-810c-ae4c88be0fad_850.jpg ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Граждане Германии, отправляясь в отпуск в другие страны, меньше всего хотят оказаться рядом с отдыхающими из России и Великобритании.

Согласно опросу, проведённому онлайн-платформой ab-in-den-urlaub, российские туристы ведут себя слишком шумно. Об этом заявили 60% респондентов.

Кроме того, 50% немцев раздражает чрезмерное употребление алкоголя россиянами, а ещё 38% опрошенных пожаловались на грубость и хамство туристов из РФ. Любовь россиян к селфи, как оказалось, тоже действует на нервы жителям Германии.

Что касается британских туристов, то здесь немцы в первую очередь недовольны частыми дебошами, которые они устраивают в нетрезвом состоянии.

При этом к аналогичному поведению соотечественников немцы относятся терпимо, пишет Die Welt.

Ранее News.ru писал о том, что рекордное число россиян посетили Дубай в 2018 году. Турпоток увеличился на 49%. По данным департамента туризма Дубая, за 10 месяцев текущего года Дубай посетили 522 тысячи россиян.