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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предупредила о возможности экологической катастрофы на территории России, соизмеримой с аварией, произошедшей на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года.

По её словам, экологии страны угрожает предприятие «Усольехимпром» в Иркутской области, занимающееся производством хлора и других химических веществ.

Радионова пояснила, что собственники бросили предприятие на произвол судьбы, при том, что территория комбината нуждается в демеркуризации из-за сильного загрязнения ртутью.

В корпусах завода хранятся ёмкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там — никто не знает. В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы, — пояснила «Известиям» чиновница масштабы бедствия.

Она подчеркнула, что вблизи предприятия течёт река Ангара, которая будет загрязнена, если одну из этих скважин прорвёт.

Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой экологический Чернобыль, — резюмировала глава надзорного ведомства.

Ранее News.ru писал о том, что незаконные выбросы химпредприятия в Омске стали причиной превышения предельной концентрации вредных веществ в атмосфере, а также жалоб горожан на неприятный запах. Об этом сообщает региональное Минприроды.