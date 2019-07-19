https://static.news.ru/photo/e54ac5a8-abc0-11e9-bd1b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: omskportal.ru

Незаконные выбросы химпредприятия в Омске стали причиной превышения предельной концентрации вредных веществ в атмосфере, а также жалоб горожан на неприятный запах. Об этом сообщает региональное Минприроды.

На горячую линию министерства природных ресурсов и экологии Омской области вечером 20 июля стали поступать массовые жалобы на неприятный запах в Советском и Кировском округах. Специалисты мобильной экологической лаборатории провели отбор проб для обнаружения источника загрязнения воздуха, говорится на сайте правительства региона .

По результатам замеров с подветренной стороны ООО ПК „ХимПром“ зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций сероводорода (1,03 ПДК), метилмеркаптана (2 ПДК), сероуглерода (6,33 ПДК), этилбензола (1,45 ПДК), — отмечается в пресс-релизе.

В омском Минприроды отметили, что передали материалы в правоохранительные органы для принятия решения по факту незаконных выбросов.

Предприятие «ХимПром», как отмечают власти региона, и раньше нарушало природоохранное законодательство. Так, в августе 2018 года выяснилось, что завод осуществляет ненормированные выбросы загрязняющих веществ. Руководство компании привлекли к административной ответственности, однако, в ходе повторной проверки выяснилось, что «ХимПром» не устранил нарушения.

Факт загрязнения воздуха этим же предприятием также был установлен в феврале-марте 2019 года, за что «ХимПром» оштрафовали на 100 тысяч рублей. Решением суда деятельность компании была признана незаконной и приостановлена. После этого была зарегистрирована новая фирма ООО «ЗЕТ-трейдинг», которой отказали в выдаче разрешения на выбросы.

Можно предположить, что предприятие под новым названием продолжило свою работу. Теперь эта деятельность станет предметом рассмотрения правоохранительных органов, — подчеркнули в ведомстве.

Как писал News.ru, ранее правоохранительные органы завели уголовное дело по факту загрязнения воздуха в Оренбургской области. По информации регионального СУ СК, источником вредных выбросов стало местное предприятие.