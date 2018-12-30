Российские туристы заполонили Дубай

https://news.ru/storage/news/559590e0fa1c3d438431ab6cf41635bf/25af4834-f1fe-48fd-9267-43a6f1aaa1d0_850.jpg Michael Runkel/imagebroker.com/Global Look Press

Рекордное число россиян посетили Дубай в 2018 году. Турпоток увеличился на 49%.

По данным департамента туризма Дубая, на которые ссылается РИА Новости, за 10 месяцев текущего года Дубай посетили 522 тысячи россиян.

Таким образом, Россия поднялась с десятого на седьмое место в списке стран по количеству посещающих Дубай туристов.

Ранее News.ru писал о том, что Арабские Эмираты стали для россиян ближе. Теперь, планируя путешествие, можно не думать об оформлении визы. Её для России отменили. Документ был подписан в ходе заседания российско-эмиратской межправкомиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.