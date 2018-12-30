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Российские туристы заполонили Дубай

Michael Runkel/imagebroker.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Рекордное число россиян посетили Дубай в 2018 году. Турпоток увеличился на 49%.

По данным департамента туризма Дубая, на которые ссылается РИА Новости, за 10 месяцев текущего года Дубай посетили 522 тысячи россиян.

Таким образом, Россия поднялась с десятого на седьмое место в списке стран по количеству посещающих Дубай туристов.

Ранее News.ru писал о том, что Арабские Эмираты стали для россиян ближе. Теперь, планируя путешествие, можно не думать об оформлении визы. Её для России отменили. Документ был подписан в ходе заседания российско-эмиратской межправкомиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.


#туризм #оаэ #дубай
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