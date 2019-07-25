Межрегиональная Общественная организация «Центр противодействия киберпреступлениям» совместно с психологами подготовила рекомендации (текст есть в распоряжении News.ru), которые помогут родителям распознать в интернет-пространстве опасные группы, и уберечь детей от вступления в них. Специалисты рекомендуют обратить внимание на схожесть таких сообществ и ознакомиться с целями их организаторов, чтобы, как говорится, знать врага в лицо.

В 2016 году скандал вокруг группы смерти «Синий кит», склоняющей детей к суициду, вызвал широкий общественный резонанс и привлёк внимание профильных органов. Так с 2017 года Роскомнадзор заблокировал более 31 тысячи «групп смерти» и личных страниц с призывами к самоубийству. Несмотря на это в социальных сетях по-прежнему существует множество опасных для детской психики пабликов, которые регулярно обрастают новыми подписчиками.

При этом, утверждают авторы рекомендаций, помочь родителям, чьи дети вступили в деструктивные группы, получается далеко не всегда. Мамы и папы зачастую, узнав о проблеме, просто не знают к кому обратиться. Например, школьные учителя, как правило, не готовы дать вразумительный совет и вообще предпочитают не вмешиваться.

Помимо прочего, считается, что говорить о проблеме с детьми нельзя, так как они сразу пустятся во все тяжкие — начнут искать «депрессивные» сообщества и вступать в деструктивные компании и проекты.

Зачастую после ряда формальных мероприятий в школах (собрания для родителей, классная или индивидуальная разовая работа психолога) педагоги считают, что профилактическая работа проведена. Однако недолгие и, как правило, обрывочные консультации по этим вопросам не способны обезопасить детей от негативного влияния подобных групп, считают эксперты. Новые подробные рекомендации, утверждают специалисты, помогут родителям, преподавательскому составу школ и дирекции правильно и своевременно реагировать на опасные сигналы и оказывать помощь попавшему в беду ребёнку.

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Кому выгодны деструктивные группы

Дети и прежде всего взрослые должны понимать, что Интернет, как и социальные сети, − мир взрослых, в котором анонимность и неконтролируемость избытка информации играет на руку преступникам, которые зачастую используют школьников в своих меркантильных целях.

Многократные свидетельства волонтёров, беседы с самими же кураторами деструктивных групп доказывают, что вовлечение детей в суицидальные игры и экстремистские группировки представляют собой практически безопасный заработок для их организаторов. Это, в первую очередь, связано с тем, что все противоправные действия совершает сам ребенок. Он способен обучиться и стать бесплатным помощником и подельником, им легко управлять, а позже избавиться от него также не составит сложности, — отмечают авторы рекомендаций.

Для привлечения детей в деструктивные группы используются различные способы манипуляции — шантаж, гипноз, уговор или эмоциональную настройку. Многие кураторы, беседовавшие с волонтёрами, также заявили о том, что их деятельность представляет собой спланированную акцию по уничтожению «биомусора», наращиванию преступных группировок и паники среди взрослых и детей, а также ориентировки молодёжи на духовные и эмоциональные ценности преступного и террористического мира. Многие опасные заказчики находятся за границей. Поймать их с точки зрения процессуальной стороны крайне проблематично. Группы, созданные в целях дестабилизации внутреннего мира ребёнка и использования этого положения, штампуются ежедневно, посещаются миллионами, блокируются и вновь восстанавливаются в таком же количестве и даже большем. В России признано, что в Интернет и деструктивные паблики детей никто силком не заводит. Таким образом, вся ответственность за последствия пребывания в них берет на себя родитель и ребенок.

Взрослые должны помнить, что аккаунты в социальных сетях могут ежедневно подвергаться атакам и просматриваться огромным количеством преступников из разных стран. В особенности опасность подстерегает открытых и эмоциональных детей с привлекательной внешностью, которые публикуют на странице свои снимки. При этом стоит помнить, что в Интернете национальность личности, а также её возраст и реальные предпочтения полностью скрываются под аватаром и другими элементами социальных сетей, — считают эксперты.

Прятки на сутки. Новый «Синий кит» открыл охоту на российских детей?

Некие люди пишут детям в соцсетях и заставляют их прятаться на сутки, уходить из дома и не подавать никаких сигналов о своем местонахождении.

Проявляйте бдительность, товарищи родители. pic.twitter.com/xpzaQWnbV0 — Нефритовый (@nefritovy) April 23, 2019

Характеристика опасных групп

В деструктивных группах публикуются мрачные фотографии природы, размышления о смерти, бренности и бесполезности бытия. «Депрессивным контентом» также считаются картинки, изображающие убийства, суицид, ранения, агрессивное поведение по отношению к детям, животным, женщинам и беспомощным.

Зачастую работающие на опасные группы люди рассылают её участникам письмо со ссылкой на некий файл. После его открытия на устройство устанавливается шпионская программа, которая позволяет следить за пользователем. В частности, в руках кураторов могут оказаться паспортные данные жертвы и адрес её проживания. Эта информация подтверждена несколькими службами безопасности. Также подписчики сообществ могут получать ссылки на беседы, в которых участвуют люди, оказывающие негативное влияние на детей. В них используется мат, предложения уродуются, деформируются и становятся лишёнными смысла. В чатах также преобладает замена слов на коды, шифровки, а также на неприличные или суицидальные символы, знаки, жесты и намеки. Кураторы зачастую переходят на тему смерти животных.

Что делать?

За помощью взрослый может обратиться к профессионалу по работе с детьми. Он должен пообщаться с ребёнком — не однократно и не поверхностно. Стоит помнить, что проблема, о которой идёт речь в данной брошюре, является относительно новой и малоизученной.

Взрослым стоит писать в прокуратуру жалобы на то, что содержится в постах деструктивных групп. Речь, в частности, идет о разжигании ненависти к семье, девочкам и женщинам, старикам и общечеловеческим культурным ценностям.

В случае, если у родителя с ребенком налажен контакт, ему следует рассказать о необходимости удалять из социальных сетей подозрительные группы, а также неизвестные и вызывающие сомнения контакты. Снимки и личные данные со своей страницы лучше убрать, так как они заинтересовывают людей со склонностью к педофилии. Фотографии, а особенно яркие, эффектные или включающие обнаженные ноги или руки, становятся предметом рассмотрения не только любящих родителей и друзей ребёнка, но и целой группы «грязных» глаз.

Ребенка также следует призвать не реагировать на подозрительные сообщения, не подписываться на деструктивные группы и не пытаться спасти и поддержать людей, которые позиционируют себя в соцсетях как одиноких и находящихся в депрессии. Они являются своего рода приманкой для погружения добрых и отзывчивых детей в состояние переживания, — отмечают специалисты.

Дети должны понимать, что, пользуясь социальными сетями, они попадают во взрослый мир. Для того, чтобы находиться в нем в безопасности им требуется помощь взрослого человека. Ребёнку нужно объяснить, что расставленные в Интернете ловушки созданы для чужой наживы. Порой в силу юного возраста ребенок переживает много новых для него потрясений — ссоры, расставания, обиды. После них в душе у него остается пустота, которую и пытаются заполнить злоумышленники, распространяющие депрессивный и деструктивный контент. Пока в социальных сетях присутствует высокий уровень опасности, детям совместно со взрослыми следует контролировать свои аккаунты и подписки. Зачастую самостоятельно с этим ребенок справиться не может.