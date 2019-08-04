https://static.news.ru/photo/bae6b93c-b6df-11e9-84f0-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова уверена, что механизм сбора подписей для кандидатов на выборах следует изменить. По её мнению, это отвечает интересам избирателей.

Она заметила, что подписи признаются недействительными на основании данных МВД. Существуют случаи, когда человек, вводящий данные с подписных листов в систему «Выборы», ошибается. В этом случае подписи, признанные недействительными, просто неверно перенесены с подписных листов, передаёт её слова « Российская газета ».

Поэтому вердикт МВД для нас важен, но он не окончательный. Обязательно наши специалисты сверят данные, которые были введены в ГАС «Выборы», с тем, что есть в подписных листах, в оригиналах, — рассказала она.

Чиновник призвала кандидатов от оппозиции не выводить сторонников на митинги, чтобы «не подставлять никого под удар». Следует организовывать согласованные акции на проспекте Академика Сахарова, считает она.

Ответственность политика заключается в том, чтобы в первую очередь думать о людях и никогда ради своих интересов не подставлять никого под удар, ломая судьбы людей, — подчеркнула Памфилова.

Ранее News.ru писал, что видео задержания нескольких участников несогласованного митинга за частные выборы появилось в Сети. На кадрах видно, что силовики применяют к гражданам силу. Одного из них задержали, когда он пытался развернуть флаг России. Ещё один мужчина, по некоторым данным, просто проезжал мимо на велосипеде.