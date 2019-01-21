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Памела Андерсон заявила об опасности порно для мужчин

Кадр из фильма «Американский пирог: все в сборе»/Universal Pictures

общество [ версия для печати ]

Актриса и модель Памела Андерсон считает, что просмотр порнографических фильмов безвозвратно меняет мужской мозг. Такое увлечение вредит не только сексуальной жизни современного мужчины, но и его отношениям с женщинами. Такой же эффект дают и компьютерные игры, рассказала она.

«Мы потеряли многих хороших мужчин на пути Порно и PlayStation, откуда нет возврата», - написала Андерсон в своём аккаунте в Twitter.

По её мнению, взрослые люди должны предупредить подрастающее поколение об этой опасности, «молодёжь делая свой выбор должна знать, что это скользкая дорога».  

Памела Андерсон заметила, что лучшие любовники в мире – вегетарианцы, а любители порнографии — «вялые и склонны к насилию», информирует «Свободная Пресса». 

Актриса также ссылается на исследования учёных, которые утверждают, что юноши, пристрастившиеся к порнографии, «тратят огромное количество денег, которых не заработали, склонны к уединению и часто страдают от депрессии». Взрослые «порномены» воспринимают женщину как секс-рабыню, интимная связь для них становится лишь средством самоудовлетворения, что унижает женщин, превращает их в объекты удовольствия. 

Ранее Памела Андерсон обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой прекратить отлов косаток и белух для китайских океанариумов. По её словам, она внимательно следит за развитием событий.Андерсон планирует вернуться в Россию для обсуждения вопросов защиты Антарктиды и Южного океана, а также чтобы узнать о достижениях в сфере охраны российской дикой природы, писал News.ru.


#секс #зависимость #памелаандерсон
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