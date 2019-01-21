Памела Андерсон заявила об опасности порно для мужчин

https://news.ru/storage/news/3b6fac99c308fbde0fb496d14203c2c9/ffde7856-9883-4ff0-be0c-0fc7d0addc47_850.jpg Кадр из фильма «Американский пирог: все в сборе»/Universal Pictures

Актриса и модель Памела Андерсон считает, что просмотр порнографических фильмов безвозвратно меняет мужской мозг. Такое увлечение вредит не только сексуальной жизни современного мужчины, но и его отношениям с женщинами. Такой же эффект дают и компьютерные игры, рассказала она.

«Мы потеряли многих хороших мужчин на пути Порно и PlayStation, откуда нет возврата», - написала Андерсон в своём аккаунте в Twitter.

По её мнению, взрослые люди должны предупредить подрастающее поколение об этой опасности, «молодёжь делая свой выбор должна знать, что это скользкая дорога».

Памела Андерсон заметила, что лучшие любовники в мире – вегетарианцы, а любители порнографии — «вялые и склонны к насилию», информирует «Свободная Пресса».

Empty Head disease



Porn and PlayStation

We’ve lost many good men to this

GONE

No return.



Talk to our children

As young adults we can make our own choices.

But,

it’s a slippery slope



I kids can be brave

rebel against it all.



Nightmare — Pamela Anderson (@pamfoundation) 20 января 2019 г.

Актриса также ссылается на исследования учёных, которые утверждают, что юноши, пристрастившиеся к порнографии, «тратят огромное количество денег, которых не заработали, склонны к уединению и часто страдают от депрессии». Взрослые «порномены» воспринимают женщину как секс-рабыню, интимная связь для них становится лишь средством самоудовлетворения, что унижает женщин, превращает их в объекты удовольствия.

Ранее Памела Андерсон обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой прекратить отлов косаток и белух для китайских океанариумов. По её словам, она внимательно следит за развитием событий.Андерсон планирует вернуться в Россию для обсуждения вопросов защиты Антарктиды и Южного океана, а также чтобы узнать о достижениях в сфере охраны российской дикой природы, писал News.ru.