Оттепель придёт в Москву на смену снегопадам

Синоптики прогнозируют значительное потепление в Москве. На смену снегопадам придёт оттепель.
Осадки, по прогнозам, прекратятся уже в понедельник, 28 января. Ночью в столице будет от 7 до 9 градусов мороза, по области — от 6 до 11 градусов ниже нуля. В дневные часы в Москве — от 2 до 4 градусов мороза, в Подмосковье — от 1 до 6 градусов ниже нуля.
Ко вторнику к столичному региону подойдёт циклон из Атлантики. Он принесёт облачную погоду с небольшим снегом, гололедицу и повышение температуры. Днем 29 января температура воздуха приблизится к нулевой отметке. А в среду и четверг местами ожидается до +2 градусов.
В пятницу немного похолодает, но температура не будет существенно превышать норму.
Ранее заммэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что на очистку улиц после двухдневного снегопада уйдёт около недели, писал News.ru.