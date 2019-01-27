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Оттепель придёт в Москву на смену снегопадам

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Синоптики прогнозируют значительное потепление в Москве. На смену снегопадам придёт оттепель.

Осадки, по прогнозам, прекратятся уже в понедельник, 28 января. Ночью в столице будет от 7 до 9 градусов мороза, по области — от 6 до 11 градусов ниже нуля. В дневные часы в Москве — от 2 до 4 градусов мороза, в Подмосковье — от 1 до 6 градусов ниже нуля.

Ко вторнику к столичному региону подойдёт циклон из Атлантики. Он принесёт облачную погоду с небольшим снегом, гололедицу и повышение температуры. Днем 29 января температура воздуха приблизится к нулевой отметке. А в среду и четверг местами ожидается до +2 градусов.

В пятницу немного похолодает, но температура не будет существенно превышать норму.

Ранее заммэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что на очистку улиц после двухдневного снегопада уйдёт около недели, писал News.ru.


#москва #синоптики #оттепель
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