Оттепель придёт в Москву на смену снегопадам

https://news.ru/storage/news/b367c02da2d4437e92211b098e43867e/9c85d4d2-560a-4778-b1fa-5d02a1369c0d_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Синоптики прогнозируют значительное потепление в Москве. На смену снегопадам придёт оттепель.

Осадки, по прогнозам, прекратятся уже в понедельник, 28 января. Ночью в столице будет от 7 до 9 градусов мороза, по области — от 6 до 11 градусов ниже нуля. В дневные часы в Москве — от 2 до 4 градусов мороза, в Подмосковье — от 1 до 6 градусов ниже нуля.

Ко вторнику к столичному региону подойдёт циклон из Атлантики. Он принесёт облачную погоду с небольшим снегом, гололедицу и повышение температуры. Днем 29 января температура воздуха приблизится к нулевой отметке. А в среду и четверг местами ожидается до +2 градусов.

В пятницу немного похолодает, но температура не будет существенно превышать норму.

Ранее заммэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что на очистку улиц после двухдневного снегопада уйдёт около недели, писал News.ru.