Чего ждать от 2019 года

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News.ru узнал у экспертов, чего россиянам ждать в наступившем году

Прошедший год был для России насыщенным как в политическом, так и в экономическом и социальном плане. Новые реформы, новые лица на политическом поле, новые межгосударственные скандалы. Что ждёт нашу страну в новом, только что начавшемся году — News.ru поинтересовался у экономистов и политологов.

Ожидания от предстоящего года у экспертов весьма тревожные.

«Отсутствие экономического роста, отсутствие роста уровня жизни, ослабление внутренней консолидации, недовольство чиновниками, отражением которого стало освещение скандалов в прессе», — перечисляет политолог, глава «Института политических исследований» Сергей Марков наметившиеся тенденции.

Прошлый, 2018, год был неплохим для российской экономики. Однако в следующем году ситуация может оказаться сложнее. Из-за спада на рынке нефти и повышения НДС цены на товары в России будут расти, а реальные зарплаты — падать. Возрастёт недовольство граждан, уже подогретое такой непопулярной мерой, как пенсионная реформа.

«Общественная повестка дня сместилась влево, в сторону социальных вопросов. И в следующем году эти вопросы будут вставать острее, учитывая спад в экономике», — констатирует руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

Он не исключил, что в новом году Россию затронет третья волна мирового кризиса, который мы уже наблюдали в 2008 и 2013 годах. Эксперт посоветовал россиянам как можно скорее избавляться от кредитов, не влезать в новые долги и на всякий случай накапливать сбережения в валюте. ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

На политическую жизнь нашей страны в 2019 году будут иметь влияние новые губернаторы, избранные минувшей осенью. Им предстоит уделять больше внимания антикоррупционной тематике и молодёжной политике, полагает президент и основатель «Центра стратегических коммуникаций» Дмитрий Абзалов. Насколько власть будет довольна результатами работы в регионах, мы узнаем уже весной, когда будет поднят вопрос новых кадровых перестановок.

«Российская политическая система становится всё более конкурентной. И власти, чтобы одерживать победу, придётся проявлять активность, более активно и более креативно общаться с избирателями», — отмечает декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов.

По его словам, в 2018 году власти уже заметили, что, если «почивать на лаврах» и ждать автоматического успеха, оппозиция может перехватить инициативу. Теперь представителям власти придётся серьёзнее работать с избирателем, в большей степени договариваться с политическими оппонентами.

Сюрпризы ждут россиян и на внешнеполитическом фронте. Уже сейчас в отношении Москвы принимаются многочисленные санкции по всевозможным поводам, а ситуация с Украиной близка к открытому конфликту.

«Украина бряцает оружием, есть угроза войны. Если это произойдёт, это потребует от России чрезвычайных мер», — говорит Александр Шатилов.

Год потрясений предрекает миру и Сергей Марков. По его словам, мировые элиты находятся в неадекватном состоянии, это очень тревожный фактор.