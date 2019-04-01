Яйца куриные — вот основной, наряду со свежими огурцами и помидорами, локомотив роста продовольственных цен в декабре. Резкое подорожание этого продукта (в среднем на 40−50% по сравнению с ноябрьскими цифрами) антимонопольщики связывают прежде всего с новогодними праздниками. Речь идёт о сезонном факторе: ровно та же ситуация наблюдается перед Пасхой. Кстати, государство, согласно Федеральному закону № 381, может заморозить цены на этот социально значимый товар, если в течение 30 календарных дней подорожание составит более 30%.

Классификация яиц, с которой чаще всего сталкиваются горожане в быту, — это деление по весу. Продукт подразделяется на категории: высшая, отборная, первая, вторая, третья. У каждой категории своя маркировка, которую производитель ставит на каждом яйце в соответствии с его весом. Высшая — В0 (75 граммов и выше), отборная — С0 (65−74,9 грамма), первая — С1 (55−64,9 грамма), вторая — С2 (45−54,9 грамма), третья — С3 (35−44,9 грамма). Цены повысились, главным образом, на куриные яйца первой и второй категорий. Причём не только в Москве: соответствующая информация поступила из Петербурга, Пскова, Брянска, Липецка, Ярославля, Новосибирска, других городов страны.

По словам вице-президента Международной программы развития птицеводства Альберта Давлеева, розничные цены не менялись несколько лет, а издержки производителей растут (дорожают корм для кур, дизтопливо), и многие предприятия работают на грани рентабельности.