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Порошенко вступил на тропу провокаций

Ситуация на КПП в Бердянске после введения военного положения Evgeniy Maloletka/AP/TASS

Ситуация на КПП в Бердянске после введения военного положения

политика [ версия для печати ]
Президент Украины попытается продлить военное положение

В конце ноября корабли военно-морских сил Украины вошли в Керченский пролив, нарушив границу Российской Федерации. Инцидент вызвал большое возмущение в России, а Киев и страны Запада принялись обвинять Москву в недостойном поведении. По информации российских властей, Украина планирует новые сценарии «вторжения». Того же мнения придерживаются опрошенные News.ru эксперты.

Провокации в отношении России со стороны Украины могут произойти не только в районе Крыма: инцидентов с применением оружия стоит ожидать по всей границе между двумя государствами. Такое мнение высказал в беседе с News.ru председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей», политолог Григорий Трофимчук, комментируя слова главы российского МИДа Сергея Лаврова о возможности грядущих конфликтов.

«Новые обострения военно-политического и напрямую военного характера не только возможны, но и обязательно будут. Сергей Лавров лишь осторожно обозначил практически неизбежное», — сказал политолог.

По мнению собеседника News.ru, причиной тому являются страны Запада, которые недовольны вялотекущим конфликтом в Донбассе, который Россия квалифицирует как гражданскую войну на Украине.

«России дали построить Керченский мост, чтобы теперь мы были вынуждены держать целую армию для его охраны, оберегая объект с воздуха, суши и под водой», — сказал Григорий Трофимчук, предположив, что теперь ждать инцидентов можно не только в Крыму.

По его мнению, сейчас президент Украины Пётр Порошенко находится практически в том же положении, что и глава Грузии Михаил Саакашвили в преддверии августа 2008 года: он «подчинён» Западу, его фактически «толкают в спину». Цель — заставить Украину и Россию максимально ослабить друг друга.

Пётр Порошенко facebook.com/petroporoshenko

Пётр Порошенко

В свою очередь, политолог Сергей Михеев считает, что причиной возможных недружественных действий Украины может стать желание Порошенко во что бы то ни было выиграть президентские выборы на Украине — или отложить их проведение.

«Порошенко хочет убедить украинских обывателей в том, что идёт война между Россией и Украиной. Чтобы организовать продление военного положения, он может пойти на ещё одну провокацию», — отметил эксперт.

С этим согласен украинский политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, если военное положение будет отменено, то на выборах Порошенко окажется в весьма слабой позиции.

«Отменять военное положение и потом его вводить опять будет тяжелее, чем просто продлевать, поэтому у него есть 10 дней, чтобы что-то такое придумать. Я думаю, что он будет бороться за продление», — подчеркнул Ищенко на портале «Актуальные комментарии».

Ранее News.ru приводил слова Сергея Лаврова о том, что Киев готовит новые провокации в районе Крыма. Согласно озвученной дипломатом информации, на последнюю декаду декабря запланирована «вооружённая провокация на границе с Крымом». Лавров предупредил, что если она будет осуществлена, то Украина получит достойный ответ: такой, что «мало не покажется». Лавров подчеркнул, что в России принимают все необходимые меры, дабы избежать эксцессов.

Между тем стало известно, что США могут ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе. При этом Штаты ведут консультации с Германией, Францией и другими европейскими партнёрами, чтобы выработать общую позицию на политику санкций. Также в Вашингтоне сообщили о намерении поставить Украине оружие.


#украина #россия #крым #петрпорошенко
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