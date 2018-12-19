Пустить ракету в украинское судно готовы в Госдуме

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Украина должна знать о последствиях незаконного пересечения границы России: в качестве предупреждения можно было бы уничтожить ракетой один из кораблей, который ранее пересёк границу. Такое мнение News.ru высказал депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Александр Шерин, комментируя решение украинской стороны снова провести корабли через Керченский пролив.

«Я считаю, что Российской Федерации необходимо взять один из катеров, которые были изъяты у украинской стороны во время незаконного пересечения границы России, вывести его в акваторию Чёрного моря и под прицелом видеокамер уничтожить из системы "Бастион". Надо показать, что может произойти, если подобное (нарушение границы РФ со стороны Украины) повторится», — сказал собеседник.

Разумеется, во время такого показательного уничтожения судно будет без людей, отметил Шерин.

По его мнению, во время прошлого инцидента сотрудники российских спецслужб повели себя гуманно и лишь задержали украинских моряков — нарушителей госграницы. Такой гуманизм может быть воспринят Киевом как слабость.

«Больше не надо заниматься ни тараном, ни накатом, ни пытаться задержать живых — мало ли, катер будет начинён взрывчаткой. Надо обозначить, что при следующей попытке суда будут уничтожены», — сказал депутат.

Он пообещал в следующем году внести в Госдуму законопроект о поправках в Уголовный кодекс, которые запретят возврат транспортных средств нарушителям госграницы. Тогда все корабли при попытке несанкционированно пересечь Керченский пролив будут уничтожаться, пока на Украине не останется ни единого корабля.

Шерин подчеркнул, что порядок прохождения через Керченский пролив известен всем государствам. Чтобы не посадить судно на мель и не создать препятствия для других кораблей, мореплаватели подают заявку, становятся в очередь, берут на борт российского лоцмана и преодолевают фарватер.

«Не надо делать громких заявлений, надо подавать заявку и проходить», — посоветовал киевлянам депутат. По его словам, если корабли Украины пойдут через границу без заявки, последует реакция со стороны МИДа, ФСБ и Министерства обороны РФ.

Александр Шерин высказал мнение, что возможная провокация будет направлена на продление военного положения на Украине, которое позволит отложить проведение президентских выборов в стране. Парламентарий назвал слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова «продолжением избирательной кампании в стране». По его мнению, борьба с РФ используется Порошенко, чтобы объяснить необходимость своего пребывания у власти.

«Бастион» — береговой ракетный комплекс, снабжённый противокорабельной ракетой «Яхонт»/«Оникс». Несколько таких комплексов развёрнуты в Крыму.

Ранее News.ru сообщал, что в МИДе назвали провокацией заявление Украины. По мнению политолога Александра Дудчака, Турчинов «держит население своей страны и международное сообщество за дураков».