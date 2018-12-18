Цена на нефть падает из-за размолвок в ОПЕК

https://news.ru/storage/news/9873af4156c050eb7e7ad2795ac14f95/225355c7-370b-4be7-8dc6-1745be85029e_850.jpg Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press эксклюзивы

Цены на нефть продолжили стремительное падение. Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE опустилась ниже $58 за баррель. Топливо дешевеет несмотря на то, что совсем недавно группа ОПЕК+ приняла решение уменьшить добычу с целью избежать переполнения рынка.

Ситуация отражает недоверие к ОПЕК+, полагает партнёр консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

«Никто не верит в способность ОПЕК к реальным действиям. Пока что всё ограничивалось декларациями о снижении добычи, никакой солидарности и совместных действий не было», — сказал собеседник News.ru.

Он обратил внимание на слова министра энергетики РФ Александра Новака, который говорил, что добыча ресурса в России по итогам 2018 года может вырасти на 1,6%. Это доказывает, что государства вовсе не стремятся исполнять указание ОПЕК по уменьшению темпов добычи.

Ещё одна причина падения цен — это ситуация на финансовом рынке, отметил собеседник News.ru.

«С рынка по разным причинам ушли солидные игроки, больше 20 инвестиционных банков и фондов, которые вкладывались в „бумажную нефть“ — фьючерсы, форварды, треды. Сейчас на рынке играют небольшие компании, играют на понижение», — считает Михаил Крутихин.

По его словам, во многом проблемы вызваны этой тенденцией на «финансовом нефтяном рынке», а не состоянием дел в отрасли. Что касается физического объёма топлива на рынке, то сейчас чёрного золота достаточно, чтобы удовлетворить любой спрос на него. Потому повышения цен ожидать не приходится, констатировал эксперт.

С начала октября стоимость нефти уменьшилась более чем на 20 долларов, следует из диаграммы на бирже ICE.

Биржa ICE

Как писал News.ru, в связи с решением ОПЕК в 2019 году добыча нефти в России может быть сокращена на 3−4 млн тонн. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что соглашение ОПЕК+ может негативно отразиться на темпах экономического роста страны.