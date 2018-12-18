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Новак дал прогноз по добыче нефти в РФ в 2019 году

Александр Новак twitter.com/Ministry of Energy Russia

Александр Новак

экономика [ версия для печати ]

В 2019 году нефтедобыча в РФ может снизиться на 3–4 млн тонн. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По словам министра, текущий прогноз добычи нефти на 2019 год составляет 556 млн тонн. Однако он может быть пересмотрен в связи с принятым решением ОПЕК+ о сокращении производства в первом полугодии 2019 года. В результате добыча нефти в России может составить 552–553 млн тонн, отметил глава ведомства.

В то же время прогноз по объёмам добычи нефти в следующем году может измениться в зависимости от решений ОПЕК+ и ситуации на мировом рынке, уточнил он.

Следуя договорённостям ОПЕК+, РФ за три месяца снизит добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки и будет придерживаться этого показателя ещё в течение квартала, если не будет принято других решений, рассказал Новак.

19 декабря министр собирается провести встречу с представителями российских нефтяных компаний, в том числе и для обсуждения принятого в рамках ОПЕК+ решения. Минэнерго выступает за пропорциональное сокращение добычи нефти всеми участниками соглашения, заявил министр.

Как ранее писал News.ru, двусторонние встречи России с Саудовской Аравией и Ираном сыграли ключевую роль в сохранении соглашения ОПЕК+. Об этом сообщило Международное энергетическое агентство в своём декабрьском докладе.


#нефть #прогноз #новак #добыча #Минэнерго
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