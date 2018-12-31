Чем запомнился России 2018 год

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Инаугурация президента РФ Владимира Путина

Чемпионат мира, пенсионная реформа и новый срок Путина

Уходящий год оказался насыщен событиями и принёс изменения в политической и экономической жизни России. News.ru узнал у политологов и экономистов, чем запомнился россиянам 2018 год.

Президентские выборы

Одним из наиболее запоминающихся событий года стали президентские выборы. Борьба за главный пост в государстве была начала ещё в 2017 году, и в марте завершилась убедительной победой Владимира Путина.

«Он подтвердил своё лидерское положение в российской элите и в российской политической системе. Это большая удача, поскольку удалось не просто получить голоса большинства избирателей, но и продемонстрировать практически рекордный результат», — говорит декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов.

Между тем директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве России Павел Салин указывает, что прошедшие выборы ознаменовали собой начало разрыва «социального договора» между народом и властью.

«Во время президентской кампании складывалось впечатление, что власть готова к благоприятным изменениям. Были сформированы определённые ожидания, которые не оправдались. Вместо реформ, которые повысили уровень благосостояния, нас ждало повышение НДС, пенсионная реформа», — указал собеседник News.ru.

По словам Салина, такое поведение власти население приняло за «разрыв договора», которым власть обещала населению рост доходов. Реакция россиян была понятна сначала по снижению рейтингов президента Путина, потом — по результатам губернаторских выборов, во время которых сразу в четырёх регионах ни один из кандидатов не смог одержать победу в первом туре. Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Инаугурация президента РФ Владимира Путина

Губернаторские выборы

Голосование против кандидатов от партии власти показало, что ситуация меняется, усиливается протестная активность населения, констатирует президент и основатель «Центра стратегических коммуникаций» Дмитрий Абзалов. При этом прошедшие губернаторские выборы он расценивает как шаг к позитивным изменениям.

«Обновился губернаторский корпус, пришли молодые и экономически адекватные персонажи, их основная задача — социально-экономическое развитие регионов», — подчеркнул Абзалов в комментарии News.ru.

Между тем, политолог Алексей Мартынов обратил внимание, что выборы прошли в один тур в большинстве регионов — в 22 субъектах их 26-ти, где проводились выборы. Он назвал «абсолютно неприемлемой» ситуацию в Приморье, где второй тур удался не с первого раза. Из-за многочисленных нарушений результаты сентябрьских выборов были аннулированы ЦИК.

«Я считаю, это политический провал. Такие выборы неприемлемы в ХХI веке в России», — высказал мнение политолог. Впрочем, по его словам, ситуацию удалось исправить, не в последнюю очередь благодаря Олегу Кожемяко, который и стал новым губернатором Приморья.

Павел Салин между тем не исключил, что из-за протестного голосования главам некоторых регионов оказались «случайные люди», которые теперь не знают, что делать со своими победами.

Пенсионная реформа

Причиной «протестного голосования» стала пенсионная реформа, сходятся во мнении опрошенные News.ru эксперты. Однако многие полагают, что это непопулярная мера действительно была насущной необходимостью.

«По-хорошему, два года назад нужно было проводить пенсионную реформу. И для госслужащих пенсионный возраст подняли уже тогда», — напоминает Алексей Мартынов.

Основная проблема заключалась даже не в самой реформе, а в том, что первое время она не объяснялась, считает Дмитрий Абзалов. Объяснения появились только в августе, и то, президенту пришлось лично обращаться по данному вопросу к гражданам.

С этим согласен и Александр Шатилов.

«Сама процедура реформы была не продумана, что вызвало ожесточение в обществе. Требовалась превентивная разъяснительная работа, выстраивание диалога с обществом, и большая постепенность в её проведении. Но на деле мы этого не увидели», — сетует он. Игорь Иванко/АГН "Москва" Пресс-конференция заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой и главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, посвященная изменениям в пенсионном законодательстве

Чемпионат мира по футболу

Пенсионную реформу едва не затмило другое важное событие 2018 года — проведённый в России мундиаль. Это спортивное событие подняло престиж нашей страны на международной арене, подчёркивает Александр Шатилов.

«Международная федерация футбола признала этот чемпионат лучшим за всю историю Мундиалей. Российские власти сумели подать этот чемпионат мира как надо, невзирая на режим санкций, невзирая на серьёзное давление извне», — говорит он.

Чемпионат мира стал событием, которое связано не только со спортом или внешнеполитической составляющей, но и внутренней политикой, считает Дмитрий Абзалов. Сергей Киселев/АГН "Москва"

«Регионы получили колоссальный приток туристов, власть показала открытость системы, правоохранительных органов. После успешного выступления российской сборной, доверие к российскому футболу серьёзно выросло», — перечисляет политолог.

Внешняя политика и экономика

В 2018 году российской власти удалось сдержать «санкционный прессинг», отмечают эксперты.

«Политика импортозамещения проводится очень активно, хотя пока ещё не позволяет опираться на свои силы. Следует не допустить ужесточения санкций, чтобы мы не оказались перед лицом экономических технологических проблем», — отмечает Александр Шатилов.

Во внешней политике Россия сталкивалась как с успехами, так и с неудачами, считает он. В числе успехов — победы в Сирии, в числе неудач — определённая деградация в отношениях с бывшими постсоветскими странами.

«Усилились атаки против России. Это санкции, дело Скрипалей, информационная война против России, радикализация Украины», — перечисляет Сергей Марков.

2018 год показал, что никакого консенсуса между новыми евразийскими центрами экономического развития и странами Запада, прежде всего, США — не предвидится, уверен руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Василий Колташов. По его мнению, новыми партнёрами России в ближайшем будущем станут Китай, Индия, Пакистан, Турция, Иран, Азербайджан.