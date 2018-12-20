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Олег Кожемяко официально стал главой Приморья

Олег Кожемяко Kremlin Pool/Global Look Press

Олег Кожемяко

политика [ версия для печати ]

Олег Кожемяко официально вступил в должность губернатора Приморского края. Инаугурация главы региона прошла на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке.

Были оглашены результаты подсчёта голосов на выборах. Олег Кожемяко произнёс слова присяги. Он пообещал соблюдать конституцию и верно служить народу, сообщает ТАСС.

Также Олег Кожемяко поблагодарил за поддержку на выборах.

«Я хочу от всего сердца поблагодарить за поддержку, оказанную мне на выборах губернатора Приморского края. Несмотря на сложную политическую ситуацию и сжатые сроки проведения выборной кампании, нам удалось победить», — сказал губернатор.

Ранее News.ru сообщал, что Олег Кожемяко уже объявил о плане объединения Приморья и Сахалина путём референдума. Но существует весьма сложная конституционная процедура объединения или укрупнения регионов, венцом которой является всероссийский референдум, который обычно прицепляется к парламентским или президентским выборам.


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