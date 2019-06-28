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Сильный дождь, сопровождающийся порывами ветра до 13–18 метров в секунду, не закончится в Москве до утра субботы. Соответствующее экстренное предупреждение распространило МЧС.

Ожидается, что осадки прекратятся не ранее 10:00.

В ночь на 29 июня в столице похолодает до плюс 9 градусов, а в субботу днём воздух прогреется лишь до 13 градусов.

Рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС.

Кроме того, пешеходам не следует прятаться под деревьями, а также рекомендуется избегать шатких конструкций и рекламных щитов.

Ранее News.ru писал о том, что в ближайшие дни на Московский регион обрушится циклонический вихрь, который принесёт с собой сильнейшие дожди и резкое похолодание. По данным синоптиков, погода начнёт ухудшаться уже во вторник, 26 июня, в четверг пойдут дожди, а в выходные выпадет до 40% месячной нормы осадков. При этом ожидается порывистый северо-западный ветер и похолодание.