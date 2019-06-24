https://static.news.ru/photo/95c60d6c-96f8-11e9-a4d8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roman Denisov/Global Look Press

В ближайшие дни на московский регион обрушится циклонический вихрь, который принесёт с собой сильнейшие дожди и резкое похолодание.

По данным синоптиков, погода начнёт ухудшаться уже во вторник, 26 июня, в четверг пойдут дожди, а в выходные выпадет до 40% месячной нормы осадков. При этом ожидается порывистый северо-западный ветер и похолодание до 12 градусов тепла в дневное время суток.

С учётом того, что центр облачного вихря будет проходить вблизи Москвы, нас ждёт резкое понижение атмосферного давления, в пятницу может оказаться на 20 единиц ниже столичной нормы — давление может опуститься до 727–728 мм ртутного столба, — сказали АГН «Москва» в погодном центре «Фобос».

Ранее News.ru писал о том, что первый месяц лета может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Температура в первой декаде июня, как утверждают эксперты, превысила норму на пять градусов. Похожая на нынешнюю погода в начале лета наблюдается в столице в среднем раз в 12–13 лет.