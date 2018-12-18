Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты

https://news.ru/storage/news/6d60f72bd8cc818a6fd42f4289d5c661/cdb48d0b-33b0-4504-ba72-7850de46ecd2_850.jpg Андрей Любимов/АГН "Москва"

Комитет Государственной думы по охране здоровья порекомендовал принять в первом чтении нашумевший проект закона, разрешающий посетителям аэропортов курить в специально отведённых для этого местах.

Автором идеи является парламентарий-единоросс Сергей Боярский, пишет ТАСС.

«Предлагаемое законопроектом допущение курения в специально оборудованных вентиляцией помещениях аэропортов будет являться оправданной мерой, направленной на более эффективную защиту от табачного дыма некурящих пассажиров и работников аэропорта», — говорится в сообщении профильной структуры ГД.

Законопроект получил поддержку и со стороны комитета-соисполнителя — по транспорту и строительству. Против нововведения выступил Минздрав РФ.

Ранее News.ru сообщал об установке павильонов для курения на 14 человек на территории аэропорта Шереметьево. Помещения находятся на улице — вне аэровокзального комплекса, на расстоянии более 15 метров от входов в терминалы.