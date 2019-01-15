USD  67.192 EUR  77.0692
GOLD1,288 $   Brent60.14 $ Bitcoin3,655.56 $
МОСКВА0°C22:10
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Глава Хакасии выдал чиновникам премии за счёт бюджетников

Глава Хакасии Валентин Коновалов Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Хакасии Валентин Коновалов

общество [ версия для печати ]

Новый глава Хакасии Валентин Коновалов, занявший пост в ноябре 2018 года, выдал чиновникам премии в размере 200% и 300% от оклада. Средства на премирование народных избранников были выданы «за счёт экономии по фонду оплаты труда».

Премиальные получили замгубернатора региона, руководитель постпредства республики в Москве Юлия Исмагилова, замгубернатора Андрей Асочаков и Богдан Павленко, глава минфина Хакасии Ирина Войнова, министр труда и занятости Ирина Ахметова и ещё десять чиновников.

Основанием для выдачи денег стало постановление правительства республики от 2006 года. Согласно документам, чиновники «своевременно, качественно и добросовестно» исполняли свои служебные обязанности. При этом большинство из них работают на своих постах от двух недель до полутора месяцев, передаёт URA.RU.

Как ранее писал News.ru, вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости изменения механизмов определения уровня бедности. По мнению руководителя центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, эти слова связаны с желанием чиновников уменьшить количество бедных в стране путём жонглирования цифрами.


#ГУБЕРНАТОР #премия #ХАКАСИЯ #чиновники
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
общество 16:42, 15 января 2019
Подмосковный экоактивист помирился с избитым чиновником
общество 16:21, 14 января 2019
Водители чиновников жалуются на платные парковки
общество 16:34, 13 января 2019
Врачи поддержали давшую совет помыть полы чиновницу
Лента новостей
спорт 22:07
Тарасов задолжал по алиментам семь миллионов рублей
общество 22:03
Священникам посоветовали проповедовать в интернете
экономика 21:48
Акцизные марки могут исчезнуть с пачек сигарет
происшествия 21:44
Автомобиль сбил женщину с двумя детьми на юге Москвы
общество 21:32
Скворцова заявила о росте числа иностранных пациентов
Другие новости
общество 22:03
Священникам посоветовали проповедовать в интернете
общество 21:32
Скворцова заявила о росте числа иностранных пациентов
общество 21:31
Женщину отчитали за посещение «Почты России» с коляской
общество 21:13
Метель отрезала от мира саратовское село
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top