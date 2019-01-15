Глава Хакасии выдал чиновникам премии за счёт бюджетников

https://news.ru/storage/news/36c959e1f211105f8bd3785c45955a33/38d3319f-54cc-43fc-97b1-ef92c424b61b_850.jpg Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Хакасии Валентин Коновалов

Новый глава Хакасии Валентин Коновалов, занявший пост в ноябре 2018 года, выдал чиновникам премии в размере 200% и 300% от оклада. Средства на премирование народных избранников были выданы «за счёт экономии по фонду оплаты труда».

Премиальные получили замгубернатора региона, руководитель постпредства республики в Москве Юлия Исмагилова, замгубернатора Андрей Асочаков и Богдан Павленко, глава минфина Хакасии Ирина Войнова, министр труда и занятости Ирина Ахметова и ещё десять чиновников.

Основанием для выдачи денег стало постановление правительства республики от 2006 года. Согласно документам, чиновники «своевременно, качественно и добросовестно» исполняли свои служебные обязанности. При этом большинство из них работают на своих постах от двух недель до полутора месяцев, передаёт URA.RU.

Как ранее писал News.ru, вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости изменения механизмов определения уровня бедности. По мнению руководителя центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, эти слова связаны с желанием чиновников уменьшить количество бедных в стране путём жонглирования цифрами.