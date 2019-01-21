«Аллею позора» посвятили уборке мусора под Саратовом

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Активисты «Молодой гвардии „Единой России“» открыли в городе Балаково Саратовской области «Аллею позора» у входа в местный офис регионального оператора по обращению с отходами. Поводом для протеста стали проблемы с вывозом мусора.

Участники акции напомнили, что региональный оператор начал работу с августа 2018 года, но до настоящего времени жители города Балаково «не перестают жаловаться на то, что мусор долго не вывозят, контейнерные площадки не очищают». Во дворах жилых домов города образовались горы мусора, говорят активисты, подчёркивая, что региональный оператор некачественно оказывает услугу, за которую горожане регулярно платят, пишет сайт «Взгляд-инфо».

Участники акции сообщили, что региональный оператор обещал вывезти ёлки, которые после новогодних праздников жители выносят к мусорным контейнерам. Но, как отмечают активисты, в городе образовались горы деревьев, которые никто не вывозит.

Активисты Балаковского отделения «Молодой Гвардии» собрали невывезенные ёлки и за полчаса заполнили ими микроавтобус. После этого активисты принесли ёлки к офису регионального оператора и создали из них «Аллею позора». На деревьях участники акции разместили фотографии заваленного мусором города. Организаторы акции устроили церемонию открытия аллеи, перерезав перед ней символическую красную ленточку. По окончании манифестации активисты погрузили ёлки обратно и вернули на контейнерные площадки.

Аналогичная проблема с вывозом мусора наблюдается и в других городах региона. Ранее прокуратура Саратовской области добилась возбуждения уголовного дела по факту несвоевременной уборки бытовых отходов в Саратове.

«Прокуратурой проведена проверка по вопросу предоставления коммунальных услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами со стороны филиала АО „Управление отходами“ — регионального оператора Саратовской области», — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что «коммунальная услуга предоставлялась ненадлежащего качества, сбор отходов производился несвоевременно». В итоге было заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как сообщал ранее News.ru, жители Волгограда, возмущённые тем, что новый региональный оператор по вывозу отходов не справляется со своими обязанностями, устроили своеобразную акцию протеста. По словам горожан, мусор из многоэтажек и частного сектора не вывозится неделями. В связи с этим принесли пакеты с бытовыми отходами прямо к офису ООО «Управление отходами-Волгоград». Позднее местные силовики составили на устроителей перформанса протоколы об административном правонарушении.