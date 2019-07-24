https://static.news.ru/photo/1630daae-adec-11e9-becd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Если Госдума одобрит законопроект о возвращении курительных комнат, аэропорт Шереметьево сделает их бесплатными.

АО "МАШ" выделит в "чистой зоне" соответствующие требованиям изолированные помещения. АО "МАШ" планирует указанную услугу пассажирам предоставлять на безвозмездной основе, - сообщили в пресс-службе Шереметьево.

Аэропорт ранее разработал стандарты и концепцию курительных комнат в чистых зонах, пояснили РИА Новости в пресс-службе Шереметьево. Согласно плану, курилки должны быть изолированы от всех помещений, связанных с обслуживанием пассажиров. Специальные зоны должны оборудоваться современными мощными вентиляционными системами. Важным является и размещение внутри информации о вреде курения, отмечают представители аэропорта. .

Ранее News.ru рассказал о том, что Госдума рассматривает закон о возвращении курительных комнат в аэропорты. В первом чтении документ уже принят. Если проект закона будет одобрен, то, по словам первого зампреда комитета по охране здоровья нижней палаты Федота Тумусова, стоимость посещения курилки составит от 50 до 100 рублей. Но до того, как поправки к законопроекту будут готовы, о цене говорить рано.