https://static.news.ru/photo/293fa016-742c-11e9-a6ea-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Специально оборудованные комнаты для курения могут вновь появиться в российских аэропортах, однако вход в них станет платным. Соответствующий законопроект Госдума уже приняла в первом чтении.

По словам первого зампреда комитета по охране здоровья нижней палаты Федота Тумусова, стоимость посещения курилки составит от 50 до 100 рублей, однако до того, как поправки к законопроекту будут готовы, о цене говорить рано.

Взимание платы за курение в аэропорту объясняется тем, что установка специальной комнаты обойдётся аэропорту примерно в 2 млн рублей. При этом расходы полностью лягут на воздушную гавань, поэтому функционирование таких комнат можно назвать бизнесом, за который курильщики должны платить, пишет газета «Известия».

Вместе с тем автор документа первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский считает платный вход в курилки спорным предложением.

Ранее News.ru писал о том, что сервис путешествий «Туту» провёл социологический опрос, в результате которого выяснилось, что 81% респондентов выступает за возвращение комнат для курения в аэропорты. В исследовании приняли участие около двух тысяч путешественников из разных регионов России. Против возвращения курилок выступил 21% опрошенных.