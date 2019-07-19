https://static.news.ru/photo/0a7ba1d4-ab4f-11e9-aa43-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Сервис путешествий «Туту» провёл социологический опрос, в результате которого выяснилось, что 81% респондентов выступает за возвращение комнат для курения в аэропорты.

В исследовании приняли участие около двух тысяч путешественников из разных регионов России. Против возвращения курилок выступил 21% опрошенных, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, Общероссийское объединение пассажиров поддерживает возвращение курилок в аэропорты. Об этом сообщил председатель организации Илья Зотов. По его словам, общественники выступают за цивилизованный подход и смотрят на проблему реалистично: если пассажир курит, то он не откажется от привычки из-за необходимости перелёта, а попытается пойти на всевозможные уловки.