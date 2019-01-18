Адвокат: У Шестуна нет и не было имущества на 10 млрд

https://news.ru/storage/news/ab4b9d127cad37d19b8c5f2de113ffd1/6abccd27-49d4-46e2-852d-44c2efe9771c_850.jpg Михаил Почуев/ТАСС

Александр Шестун

Защита бывшего руководителя Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, заявляет об отсутствии у чиновника имущества на 10 миллиардов рублей. Ранее о такой сумме заявила Генпрокуратура.

«Мне неизвестно о наличии у моего подзащитного имущества на 2,2 миллиарда, на 10 миллиардов», - рассказал News.ru его адвокат Андрей Гривцов.

В свою очередь, официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной сообщил, что стоимость богатств экс-чиновника оценивается примерно в 10 млрд рублей, В ходе проверки установлено, что подозреваемый является фактическим владельцем 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, 565 из них оформлены на 40 фирм, подконтрольных Шестуну.

Со своей стороны, СКР сообщил, что получил доказательства владения Шестуном имуществом на 2 миллиарда рублей.

«Следствием получены доказательства фактического владения Шестуном, Криводубским и Самсоновым, а также их родственниками и аффилированными лицами имуществом на сумму около 2,2 млрд рублей (официальная кадастровая стоимость)», - отмечается в сообщении СКР, которое поступило в News.ru.

Адвокат фигуранта опроверг и эту информацию.

«Прокуратура говорит о 10 миллиардах, Следственный комитет о 2,2. Мне неизвестно о таком имуществе, а уважаемые ведомства не могут сами точно установить сумму», - отметил Гривцов.

Жена Шестуна высказала мнение, что желание ГП изъять имущество экс-чиновника объясняется «местью» и давлением на него. По мнению собеседницы News.ru, эта ситуация является попранием процессуальных норм.

Юлия Шестун напомнила, что десять лет назад её супруг был заявителем по делу об организации подпольных казино сотрудниками прокуратуры. По его заявлению работник прокуратуры Сергей Абросимов был приговорён к лишению свободы на восемь лет.

Шестун был задержан 13 июня 2018 года после проведения обысков у него в коттедже. Мужчину обвинили в превышении должностных полномочий — якобы он незаконно передал частной компании четыре земельных участка, нанеся ущерб бюджету в 62,8 миллиона рублей. У самого Шестуна суд арестовал дом, земельный участок и несколько банковских счетов.

Он вины не признаёт и считает, что обвинения в его адрес связаны с местью губернатора Московской области Андрея Воробьёва и генерала ФСБ Ивана Ткачёва. Мужчина объявил голодовку и написал жалобу в ЕСПЧ. Находясь за решёткой, он пишет материалы, разоблачающие работу российских силовиков.

Ранее News.ru сообщал, что здоровье Шестуна ухудшилось из-за голодовки. По словам родственников, он имеет ряд хронических заболеваний.