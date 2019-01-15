Прокуратура требует передать государству миллиарды Шестуна

https://news.ru/storage/news/65037da7c1701b6a242985d1530a8c79/88868a0e-3c69-462b-bf02-4ddbbf41f0cc_850.jpg Антон Кардашов/АГН «Москва»

Алексендр Шестун

Генеральная прокуратура РФ обратится в суд с просьбой передать имущество бывшего руководителя Серпуховского района Московской области Александра Шестуна в доход государства, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Общая стоимость богатств экс-чиновника оценивается примерно в 10 млрд рублей, пишет ТАСС. В ходе проверки установлено, что подозреваемый является фактическим владельцем 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, 565 из них оформлены на 40 фирм, подконтрольных Шестуну.

Площадь государственного имущества, присвоенного фигурантом, превысила 13,4 млн квадратных метров, или около 1,5 тысячи га. Также обвиняемому принадлежат 22 автомобиля стоимостью примерно 27 миллионов рублей.

Руководителя Серпуховского района задержали в июне 2018 года.

Ранее News.ru сообщал о продлении ареста Шестуну. Суд оставил экс-начальника под стражей до 13 февраля 2019 года.