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Жена Шестуна объяснила иск об изъятии имущества

Александр Шестун (на заднем плане) Антон Кардашов/АГН "Москва" эксклюзивы

Александр Шестун (на заднем плане)

общество [ версия для печати ]

Адвокаты бывшего руководителя Серпуховского района Московской области Александра Шестуна и его близкие не получали никаких уведомлений о проверке прокуратуры в отношении имущества экс-чиновника, рассказала News.ru его супруга Юлия Шестун. Ранее в Генпрокуратуре заявили, что обратились в суд с целью перевести в доход государства имущество Шестуна и его семьи, которым бывший чиновник, по предположению ведомства, завладел незаконно.

«Согласно федеральному закону о надзоре за средствами бывших чиновников, имеется чёткая процедура. Генеральная прокуратура должна была официально уведомить Александра Шестуна о том, что будет проводиться проверка, и предложить ему письменно предоставить доказательства законного приобретения имущества», — сказала она.

При этом, по её словам, также неизвестно, о каком именно имуществе идёт речь.

«Генпрокуратура не уточняет, в какой именно суд был подан иск. Речь идёт о Московской области. Мы вместе с адвокатами пытались найти информацию на сайте Мособлсуда, но никаких данных об иске не обнаружили», — подчеркнула собеседница.

Жена Шестуна высказала мнение, что желание ГП изъять имущество экс-чиновника объясняется «местью» и давлением на него. По мнению собеседницы News.ru, эта ситуация является попранием процессуальных норм.

Юлия Шестун напомнила, что десять лет назад её супруг был заявителем по делу об организации подпольных казино сотрудниками прокуратуры. По его заявлению работник прокуратуры Сергей Абросимов был приговорён к лишению свободы на восемь лет.

Шестун был задержан 13 июня 2018 года после проведения обысков у него в коттедже. Мужчину обвинили в превышении должностных полномочий — якобы он незаконно передал частной компании четыре земельных участка, нанеся ущерб бюджету в 62,8 миллиона рублей. У самого Шестуна суд арестовал дом, земельный участок и несколько банковских счетов.

Он вины не признаёт и считает, что обвинения в его адрес связаны с местью губернатора Московской области Андрея Воробьёва и генерала ФСБ Ивана Ткачёва. Мужчина объявил голодовку и написал жалобу в ЕСПЧ. Находясь за решёткой, он пишет материалы, разоблачающие работу российских силовиков. 14 января в прессе была опубликована его статья про наркотрафик, который якобы контролируется силовиками.

На следующий день, 15 января, Генпрокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины. Адвокат экс-чиновника Сергей Малюкин заявил, что это имущество не имеет отношения к его подзащитному.

Ранее News.ru сообщал, что здоровье Шестуна ухудшилось из-за голодовки. По словам родственников, он имеет ряд хронических заболеваний.


#Генпрокуратура #имущество #аресты #АлександрШестун #Шестун
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