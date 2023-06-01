Стало известно, как часто жители регионов покупают дорогое жилье в Москве Эксперты: более трети покупателей квартир бизнес-класса в Москве приехали из регионов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новое жилье бизнес-класса в Москве в основном покупают жители столичного региона, но доля продаж покупателям, приехавшим из других регионов, сейчас выросла до 35%. Об этом NEWS.ru заявили представители застройщика October Group и агентства недвижимости БЕСТ-Новострой. При этом каждый четвертый житель регионов сразу оплатил всю сумму, не прибегая к ипотеке. Покупатели из Москвы и Подмосковья пользовались ипотекой только в половине случаев.

Квартиры в домах бизнес-класса пользуются сегодня наибольшей популярностью у жителей Москвы и Подмосковья — на них суммарно приходится до 65% покупок. Однако растет спрос и у граждан из других регионов — их доля увеличилась до 35%, — сказано в материалах компаний.

Чаще всего квартирами в столице интересуются люди из Сибири и Юга России. На примере одного из жилых комплексов компании приводят следующую статистику. Четверть всех покупателей (23.08%) занимаются бизнесом, еще 7.69% работают в банковском или экономическом секторе. Юристов среди будущих жильцов 3.85%, а работников IT-индустрии — 5.77%.

При выборе жилого проекта клиенты чаще всего руководствовались удачным расположением (59.62%), также большое значение для них имела современная архитектура (30.77%). Еще 15.38% выбрали жилье благодаря хорошим ценам.

Ранее NEWS.ru уже писал о том, что цены на новостройки на фоне слабеющего спроса опускаться не спешат, но часто застройщики и риелторы продают жилье со значительными скидками. Средний размер скидок на столичном рынке новостроек Москвы сегодня составляет 6%, а максимальный — 34%. В целом по России дисконт обычно равен 3–4%.