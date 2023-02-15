Стало известно, как могут подешеветь квартиры в России через год Эксперт Звездин: недвижимость в России может подешеветь в долларах на 30% к весне 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на российскую недвижимость в рублях могут упасть через год на 8–10%, а в долларах — на 30%. Об этом NEWS.ru сообщил финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин. Такая разница в процентах обусловлена прогнозами по дальнейшему удешевлению недвижимости и повышению курса доллара.

Что точно сейчас не стоит покупать, так это недвижимость. Мало того что вы инвестируете в недвижимость рубль, курс которого падает к доллару, так еще и сама недвижимость падает в валютном выражении уже полгода из-за недостатка спроса и переизбытка предложения. Очевидно будет падать и дальше. Я прогнозирую падение цен на недвижимость в долларах как минимум на 30%, а в рублях — на 8—10% к весне 2024 года, — говорит эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, то с начала февраля давление на рубль только усиливалось. На торгах в понедельник российская валюта опустилась до минимальных значений к доллару и евро с апреля 2022 года, а во вторник падение продолжилось — по состоянию на 18:10 мск курс доллара составлял 73,61 руб., евро — 79,2 руб. На 09:27 мск среды доллар вырос уже до 73,9 руб., а евро — до 79,25. Все это происходит на фоне сокращения нефтяных доходов России из-за санкций.