Эксперт рассказал, как господдержка «Самолета» повлияет на рынок жилья Экономист Юсупов: кратного роста цен на жилье из-за проблем «Самолета» не будет

Господдержка застройщика «Самолет», о которой компания просит правительство, призвана не только спасти лидера рынка, но и стабилизировать всю отрасль, заявил NEWS.ru экономист, партнер коммуникационного агентства Goldman Аgency Ахмед Юсупов. Он исключил вероятность резкого скачка цен на жилье, связав потенциальную помощь государства с укреплением доверия и предсказуемости на рынке.

Господдержка «Самолета», если она будет оказана, станет сигналом рынку: государство контролирует ситуацию и не допустит банкротств крупных игроков. Покупателям это даст большую предсказуемость — проекты будут сдаваться, пусть и с задержками у отдельных компаний. Цены будут расти умеренно, в темпе инфляции, — сказал Юсупов.

Эксперт подчеркнул, что резкий всплеск цен возможен лишь в случае макроэкономических потрясений — резкой инфляции или валютного кризиса. Однако, по его оценке, предпосылок для таких сценариев в текущей ситуации нет.

Ранее сообщалось, что девелоперская компания «Самолет» попросила льготный кредит на 48–50 млрд рублей. Застройщик направил соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором говорится о необходимости покрыть часть долга.

Акционеры заявили о готовности передать блокирующий и более пакеты акций компании для участия в управлении с возможностью последующего обратного выкупа по новой цене, а также привлечь дополнительное внешнее финансирование в объеме до 10 млрд рублей.