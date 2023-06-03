Депутат Госдумы раскритиковал продавцов микроквартир Депутат ГД Гаврилов: недвижимость площадью менее 10 кв.м. нельзя считать жильем

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Член фракции КПРФ в Госдуме Сергей Гаврилов призвал застройщиков не продавать недвижимость площадью менее 10 кв.м. под видом квартир. В интервью РИА Новости он пояснил, что такая жилплощадь не укладывается даже в нормативы квартир, предоставляемых гражданам в случае экстренных ситуаций.

Такие клетушки, предусмотренные проектной документацией, точно нельзя назвать жильем изначально. Важно понимать, что квартиры-капсулы по четыре-пять квадратов не укладываются даже в норматив срочного предоставления жилья в экстренных случаях, равный шести квадратным метрам площади на человека, — объясняет депутат.

Гаврилов отметил, что норма предоставления жилплощади на одного человека — 33 кв. м., для двоих — 42, а если семья состоит из трех человек и более — 18 кв. м. на человека. Региональные и муниципальные власти могут устанавливать свои нормы, но не ниже федеральных.

Ранее генеральный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Наталия Кузнецова сообщила, что количество квартир площадью до 20 кв. м в новостройках столицы за 2022 год выросло вдвое. На долю микростудий приходится 3,3% всего рынка квартир и апартаментов Москвы.