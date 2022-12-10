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Чем застройщики «побалуют» покупателей перед Новым годом: подарки и акции

Запас больших скидок от девелоперов к декабрю почти иссяк, но интересные предложения еще есть

В преддверии зимних праздников и на фоне упавшего спроса застройщики пытаются привлечь клиентов предновогодними акциями. В ход идут пока еще действующая околонулевая ипотека, рассрочка с привлекательными условиями, подарки в виде парковочных мест и даже апартаментов. NEWS.ru собрал лучшие спецпредложения девелоперов перед Новым годом.

Новогодние акции, как правило, стартуют в первой декаде декабря, но в 2022 году все несколько иначе. На фоне заметно просевшего спроса застройщики «включили» инструменты по стимулированию продаж еще пару месяцев назад, поэтому к Новому году их осталось мало, говорит директор «ИНКОМ-Новостройки» Валерий Кочетков. Тем не менее у ряда застройщиков акции действуют до 31 декабря включительно, а значит, их тоже можно считать новогодними.

Околонулевая ипотека

Многие застройщики по-прежнему предлагают своим клиентам воспользоваться ипотекой с супернизкими ставками на уровне 0,01–1% годовых (ПИК, «Группа ЛСР», ДСК-1, ГК «Самолет», ГК МИЦ, MR Group и другие). С нового года такую ипотеку ЦБ собирается ограничить.



Но здесь нужно смотреть очень внимательно: стоимость квартиры при околонулевой ставке может вырасти на 15–20%. Поэтому такую ипотеку выгоднее брать на очень большой срок. Тогда покупка квартиры «дороже рынка» будет оправдана тем, что переплата по процентам и ежемесячный платеж для заемщика окажутся ниже, чем по другим программам.

Скидки

По словам Валерия Кочеткова, сегодня уже никого не удивишь скидками до 30%, и больше пока никто открыто не предлагает.

Часть застройщиков ограничивается скромными 5–10% (А101, ГК «Самолет»). При этом в ряде случаев акция действует далеко не на все квартиры. «Группа ЛСР» предлагает скидки от 5% до 23%, группа «Аквилон» — до 20–22%, ГК ФСК — до 25%. Но опять же, самые большие скидки действуют только на ограниченный круг лотов.

Главным стимулом сейчас являются индивидуальные скидки, которые доходят до 15–20%, — рассказывает директор департамента продаж риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«Их, конечно, не афишируют, но тем не менее готовы предоставлять для реальных покупателей», —- добавляет он.

Например, у ГК ФСК сейчас действует акция «Назови свою цену», и покупатель может получить индивидуальную скидки на выбранную недвижимость. Схема следующая: клиент предлагает свою цену на квартиру и апартаменты через сайт компании. Далее с ними связывается персональный менеджер и подбирает «индивидуальные условия для покупки».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бонусы и подарки

Здесь в ход идут беспроцентная рассрочка и рассрочка траншами (10% сразу, а остальное через год), говорит Валерий Кочетков. В качестве бонуса застройщик может предложить покупателю скидку на машино-место. Например, у группы ЛСР скидки на парковочное место составляют 250–500 тыс. руб.

Это может быть сертификат на бытовую технику, мебель, дизайн-проект приобретаемой квартиры, а также крупные презенты — кладовки, машино-места и даже апартаменты. Например, у ГК ФСК акция «апартаменты в подарок» действительна при покупке трех-, четырех- или пятикомнатной квартиры ЖК бизнес-класса «Архитектор» и 100-процентной оплате (в том числе с использованием ипотеки).

В компания «Унистрой» покупателям дарят мили «Аэрофлота». Количество начисляемых миль зависит от количества комнат в квартире и проекта. В Казани при покупке «однушки» вы получите 30–40 тыс. миль, «двушки» — 40–60 тыс., «трешки» — 50–80 тыс., четырехкомнатной квартиры — 60–100 тыс. миль.

В компании «Мангазея Девелопмент» действует акция «Золотомания»: при покупке квартиры в строящемся ЖК бизнес-класса «Интонация» в старой Москве клиент получает золотой слиток 999 пробы. Размер слитка зависит от метража приобретаемого лота: 100 граммов при покупке однокомнатной или двухкомнатной квартиры, 250 граммов — при покупке трех- и четырехкомнатной.

Стоит ли гнаться за акциями

Директор департамента продаж федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев:

Фактически ничего сверхъестественного среди спецпредложений сейчас на рынке новостроек нет — разного рода бонусы и скидки стали больше индивидуальной, чем массовой историей. И это вполне объяснимо: более половины покупателей интересует в первую очередь цена приобретаемой недвижимости и размер ставки по ипотеке. Вот почему такую популярность снискали околонулевые ставки. В любом случае акционные предложения нужно оценивать без эмоций и смотреть на реальную рыночную стоимость покупаемой квартиры, ее ликвидность (возможность продать по близкой к рыночной цене. — NEWS.ru.), переплату по кредиту и размер ежемесячного платежа при субсидированной ипотеке, а также на совокупную стоимость покупки с учетом всех бонусов.

Автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский: