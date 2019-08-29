https://static.news.ru/photo/6152d5dc-ca52-11e9-ab80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Saeed Qaq/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Иерусалиме может появиться посольство Саудовской Аравии. С таким утверждением выступил журналист-расследователь Аса Уинстенли. Он отмечает, что в последние годы абсолютистские монархии, которые правят в странах Персидского залива, всё чаще находят общие темы с Израилем.

В статье, опубликованной на сайте Middle East Monitor , Уинстенли напоминает, что между Саудовской Аравией и Израилем не установлены дипломатические отношения.

Я считаю, что Саудовская Аравия откроет посольство, но не в Тель-Авиве — это лишь вопрос времени. Это будет саудовское посольство в Иерусалиме, — пишет журналист.

По мнению Уинстенли, после открытия дипмиссии общество увидит «робкую критику» правительства Саудовской Аравии и наследного принца страны Мухаммеда бен Сальмана. Журналист отмечает, что к тому времени будет забыта возможная причастность наследника саудовского престола к убийству журналиста Джамаля Хашшоги. Доказательства того, что бен Сальман имеет отношение к расправе над Хашшоги, нашла ООН.

Как ранее писал News.ru, Саудовской Аравии предрекают политический взрыв из-за конфликта с Ираном. Руководство страны предостерегают от активного участия в американских инициативах по противодействию иранской политике. Принц Ахмед — младший брат саудовского короля — заявил, что «вовлечённость королевства в войну с Ираном» может быть опасной.