Жители Израиля рассказали об обстрелах

https://static.news.ru/photo/bbeb5956-b3f3-11eb-9e3e-96000091f725_660.jpg Фото: Tomer Neuberg/XinHua/Global Look Press

Жители Израиля в беседе с телеканалом «360» рассказали об обстановке в стране. По словам очевидцев, в Тель-Авиве сейчас спокойно, а на улицах Ашкелона гремят взрывы по нескольку десятков раз в день.

Как рассказал местный житель Борис, в Тель-Авиве ещё накануне были беспорядки между молодыми людьми еврейской и арабской национальностей. Сейчас благодаря полиции всё тихо и спокойно. Однако на улицах и на пляжах людей мало.

Сегодня всё это стараниями полиции и старейшин успокоилось. На юге всё ещё ХАМАС из сектора Газа ведёт редкий обстрел — раз в час, раз в полтора часа по ракете они стреляют. Ну и армия израильская там периодически их за это колошматит, — сказал он.

По словам живущей на границе с сектором Газа в Ашкелоне блогера Марии Батхан, накануне власти предупредили людей о готовящихся обстрелах со стороны ХАМАС.

Она отметила, что в городе взрывы были слышны по 20-30 раз в день, только за пять минут прилетело порядка 165 ракет.

Вчера вечером начались обстрелы настолько сильные, что у нас тряслись окна. Мы спрятались, как всегда, в бомбоубежище. В каждом доме в Израиле есть бомбоубежище, — поделилась Батхан.

Израиль продолжает обстреливать прибрежный анклав. Пострадали объекты инфраструктуры, в том числе полностью разрушен жилой дом.

Ранее самолёты ВВС Израиля нанесли удар по дому главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании, который расположен в городе Газа. В момент нанесения удара политик отсутствовал в здании.

Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами. С момента обострения конфликта погибли 83 палестинца, среди которых 17 несовершеннолетних лиц и семь женщин. Ранения получили 487 человек. С израильской стороны сообщили о гибели не менее шести граждан.