Жертвами ударов по сектору Газа стали свыше 170 человек

https://static.news.ru/photo/db4783b6-b61d-11eb-ae85-96000091f725_660.jpg Фото: Stringer/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Жертвами ударов израильской армии по сектору Газа стали не менее 174 палестинцев. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав прибрежного анклава.

Как уточняется , среди погибших 47 несовершеннолетних граждан и 29 женщин. Ещё 1200 человек пострадали в результате обстрела.

Удар по 15-этажному зданию, в котором находились офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, нанесли израильские ВВС. По словам израильских военных, примерно за час до инцидента они спрашивали об эвакуации, но никто не захотел это делать. Израиль объяснил удар тем, что в здании якобы находился разведывательный штаб движения ХАМАС, который использовал работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие.

Крупнейшая эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме. Из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 2,8 тысячи ракет, примерно 430 из них разорвались на территории палестинского анклава.

По имеющимся данным, в результате обстрелов в Израиле погибли восемь мирных граждан и один военный. Палестина после обстрелов Израилем потеряла 145 человек, ещё около тысячи ранены.

Ранее президент США Джо Байден призвал Палестину прекратить обстрел Израиля.