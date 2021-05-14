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Ближний Восток

Жертвами ударов по сектору Газа стали свыше 170 человек

11:04, 16 мая 2021
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Жертвами ударов израильской армии по сектору Газа стали не менее 174 палестинцев. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав прибрежного анклава.

Как уточняется, среди погибших 47 несовершеннолетних граждан и 29 женщин. Ещё 1200 человек пострадали в результате обстрела.

Удар по 15-этажному зданию, в котором находились офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, нанесли израильские ВВС. По словам израильских военных, примерно за час до инцидента они спрашивали об эвакуации, но никто не захотел это делать. Израиль объяснил удар тем, что в здании якобы находился разведывательный штаб движения ХАМАС, который использовал работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие.

Крупнейшая эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме. Из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 2,8 тысячи ракет, примерно 430 из них разорвались на территории палестинского анклава.

По имеющимся данным, в результате обстрелов в Израиле погибли восемь мирных граждан и один военный. Палестина после обстрелов Израилем потеряла 145 человек, ещё около тысячи ранены.

Ранее президент США Джо Байден призвал Палестину прекратить обстрел Израиля.

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